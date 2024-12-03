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香港財赤惡化 特首強調節流開源

中央社／ 香港3日電

在財政赤字惡化之下，香港行政長官李家超今天強調，政府會從節流及開源著手，以改善財赤問題。

香港財政司司長陳茂波昨天公布，初步估算，政府於2024至25年度的綜合赤字約為港幣1000億元（新台幣4000億元，高於今年預算案預計的481億元（約新台幣2000億元）。

李家超今早出席行政會議前公開說明財赤一事，他說，財赤大幅高於原先預估，主要是賣地、房地產市場及股票稅收比預期少，以及政府為促進經濟復甦而大量增加開支等。

他說，為了改善財赤問題，政府將會從節流及開源著手，節流是減少政府開支，而財政司司長已著手制定措施；在開源方面，政府會謹慎行事，以減少對市民的影響。

在COVID-19疫情及經濟低迷打擊之下，港府自2019年的財政年度起多數出現赤字，主因是港府一方面稅收大幅減少，另一方面開支卻激增。

在2019至2024年之間，港府財政除了2021至22年出現少許盈餘外，其餘年度都是赤字；疫情3年間，港府動用大量公帑資助中小企業、旅遊業、餐飲業及個人度過難關，赤字更為擴大。

對於香港財赤擴大，本地各界深表關注，香港經濟日報今天發表社評指出，儘管港府認為不必急於平衡收入，但民眾卻憂慮，在賣地收入持續不振及新興產業未見成效之際，外部政局的變化將會繼續困擾香港。

社評所提及的外部政局變化，相信包括美國總統當選人川普上任後對中國及香港可能採取的強硬措施。

疫情 香港

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