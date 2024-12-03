拜登三度制裁陸半導體 分析稱將加速陸全產業鏈國產化

任期不足兩個月的拜登政府正式公布對中半導體出口新管制，包括北方華創在內等140家陸企被列入出口管制清單，但大陸研究機構稱，因已有預期，長期將倒逼全產業鏈國產化加速。

據美國商務部工業與安全局（BIS）發布文件，被列入清單實體包括北方華創（Naura Technology Group）、拓荊科技（Piotech）、聞泰科技（Wingtech Technology）、華大九天（Beijing Huada Jiutian Technology）等一系列知名上市公司在列。這也是繼2022年10月和2023年10月後，拜登政府第三次對中國半導體產業實施大規模限制措施。

華大九天最新公告，被列入實體清單總體可控，並稱各項業務穩步推進。並稱公司將抓住發展契機，加速推動全流程EDA工具的國產化進程。

大陸中信證券分析，本次制裁仍是主要圍繞先進製程的「小院高牆」式策略，意在卡住中國先進半導體發展進程，相關內容與此前媒體報道內容差別不大，市場已有所預期，由於相關企業已有提前準備，因此認為短期實際影響有限，長期而言有望進一步加速全產業鏈國產化進程。

大陸商務部2日晚間回應，美方此舉是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對。

值得注意的是，美國商務部在名單中重點強調華為的多家重要合作夥伴，包括長光集智光學、鵬新旭、新凱來、昇維旭、芯恩（青島）集成電路有限公司等。

另，美國商務部引入新「長臂管轄」措施「FDPR（外國直接產品規則）」，限制第三方國家的公司向部分被列入「實體清單」的公司提供產品，只要產品中包含任何一個使用美國技術設計或製造的晶片，將對台灣、韓國等地造成衝擊，但包括荷蘭、日本、義大利、法國等30多個國家獲得了美國商務部的豁免。