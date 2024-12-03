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港因應川普上台 有自信穩匯率

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

港府財政司司長陳茂波昨天在立法會財經事務委員會上，回應立法會議員關注美國候任總統川普未來將實施的政策，或會影響美元走勢，從而影響香港金融、經濟環境。陳茂波重申，香港聯繫匯率自一九八三年起實施，雖然過去幾年經歷高高低低的經濟周期，認為聯繫匯率一直行之有效，亦都會持續實施。

至於美國大幅加徵關稅，他認為對香港出口的影響不會很大，因為香港較少直接出口，不過對轉口貿易就會造成較大衝擊，但同時間大陸不同規模的企業，已在產業鏈及供應鏈作出布局，有不少企業已將生產基地轉移至東南亞。

陳茂波認為，香港市場受到地緣政治和資金流影響，近年在所難免遇到一定壓力，資金難免短期進出，但只要做好基本工作，對市場的吸引力很有信心，又說本港正推行不少提升市場流動性的建議措施。

陳茂波稱，雖然地緣政治令歐美政界對大陸及香港的表態不太友好，但金融界和商界仍看好中國發展，願意赴大陸投資做生意。歐美仍是香港的主要投資者，應對對策就是要鞏固好投資者信心，令歐美企業高層願意來港發展，相信香港作為聯通內外的角色，一定會找到好的發展方向和得益。

陳茂波又說，計及發行債券收入和償還到期款項後，初估香港二○二四／二五年度綜合赤字約一千億港元，高於今年初預算案的四八一億港元。為了保持公共財政穩健，確保經濟及社會可持續和穩定發展，港府將提出一套全面財政整合計畫，透過控制政府開支增長、增加收入，以及發行政府債券，力求在數年內讓政府恢復收支平衡，其中政府以身作則推行資源效率優化計畫。

立法會 香港

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