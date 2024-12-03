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滬深二手房成交量 創近4年新高

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

景氣機構監測數據顯示，深圳11月二手房成交量達近46個月來最高，上海二手房（含商業）成交量也創下44個月新高，且滬深新房「日光盤」頻現。業內認為，隨著官方政策效應持續釋放，市場有望進一步止跌回穩。

上海市房屋管理局資料顯示，週六（11月最後一日）上海二手房成交1227套，創下了當月二手房日成交量新高。11月上海二手房成交總套數為2萬7千套，為2024年二手房成交量最高的月份。

安居客上海統計資料顯示，這也是上海二手房成交量自2021年3月以來首次突破27000套，創下近44個月的新高。值得注意的是，上海二手房掛牌價仍處於連續下跌階段，尚未出現價格拐點。儘管上海全市二手房掛牌價尚未出現起色，但部分區域已出現房價小幅反彈。

在「滬七條」、取消普宅和非普宅標準、稅收新政等一系列政策舉措落地後，上海樓市政策進入「最寬鬆」期。

另據深圳中原研究中心統計，11月，深圳二手房錄得量達8500套，為近46個月來最高。樂有家研究中心監測顯示，11月二手房住宅網簽7125套，按月上漲16.5%，成為近4年的最高點，甚至超過參考價政策出台前。從價格方面，11月深圳二手房成交價穩定在「6字頭」，按月上漲2.1%，目前為人民幣6.43萬元/平方米。

樂有家研究中心表示，減稅政策吸引更多改善客群、豪宅客群積極入市，高總價的二手房源成交佔比上漲明顯。其中，人民幣1000萬元至1500萬元總價佔比從9月的6.6%連續2個月上漲，目前為8.3%；1500萬元以上的佔比則從9月的2.1%上漲至當前的4.7%，翻倍增加；800萬元至1000萬元的佔比則連續兩個月穩定在8.1%，比9月的6.2%增加了近2個百分點。

新房市場而言，11月深圳一手住宅預售網簽8076套，按月上漲94.5%，僅次於2021年1月，成為近4年的第二高點。新房日光盤再現，龍崗的「深鐵閱雲境」於11月24日開盤推出214套房源，當日售罄。

業內人士表示，官方疊加一系列利多的購房政策和環境，包括購房門檻低、首付比例低、房貸利率低、稅費成本低等，預計政策效應將持續釋放，市場活躍度有望進一步延續。

上海 二手房 深圳

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