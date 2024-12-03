陸房貸利率調漲 重回3字頭 專家解析銀行考量成本的動作

近期大陸房市有回溫跡象，成交量持續成長，但大陸部分城市相繼調漲房貸利率，利率再度見「3字頭」，外界擔憂大陸房貸是否收緊，但專家分析，房市政策仍在蜜月期，銀行在成本考量下才調漲房貸利率，因為2字頭的房貸利率是賠本的。

隨著10月貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點後，大陸國內房貸利率普遍步入「2字頭」，甚至出現低至2.65%的利率，為大陸房貸利率有史以來的最低紀錄。

大陸多地調漲房貸利率 圖／經濟日報提供

業內人士表示，綜合考慮資金、風險、運營、資本、稅收等成本後，對於大部分銀行來說，3.2%是個保本點。招聯首席研究員董希淼說，3.5%以下的房貸利率對商業銀行來說等於賠本，不具商業持續性。

綜合第一財經、中新經緯報導，10月底到11月初，包括武漢、長沙、南京、廣州、佛山、蘇州、東莞等在內的多地相繼回調房貸利率，上調幅度在5至20個基點之間，房貸利率下限回升至3%至3.1%。首套房貸重回「3字頭」。

廣州自11月7日起，各家銀行商業房貸利率最低不得低於3%；11月30日起，浙江省主要商業銀行新發放的首套房貸利率將不低於3.1%。另外，有房仲表示杭州房貸利率一個月內上調兩次，「從2.9%上調至3.0%，又從3.0%上調至3.1%。」

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，11月首次上調，主要是LPR下降幅度較大，導致公積金貸款利率和商業房貸利率之間產生了倒掛，同時也有銀行對於息差管理的考量，而月底再度上調，更多是體現出銀行對於提高生息資產收益率的急迫性。而杭州上調房貸利率具有一定風向標意義，不排除後續有其他城市跟進。

多地調漲房貸利率，外界擔憂房市政策是否收緊，星圖金融研究院副院長薛洪言表示，此時上調房貸利率，是為確保房貸利率不低於3%，更多從商業銀行貸款業務可持續的角度考慮。另一方面，房貸利率內卷式下調，並不能有效激活購房需求，因此有必要對於過低房貸利率做調整。

大陸金監總局數據顯示，第3季大陸國有行、股份行、城商行、農商行和外資行的淨息差水平分別為1.45%、1.63%、1.43%、1.72%、1.44%，均跌破1.8%的「預警線」，在低利率狀態下，銀行經營壓力劇增。