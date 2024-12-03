陸A股有望迎來跨年行情

11月A股市場震盪上漲，成交額合計人民幣41兆元（約新台幣184兆元），創月度成交金額歷史新高。

中金公司等法人分析，預計A股本輪「反彈」還沒有結束，或將延續到至少明年2月，有望迎「跨年行情」。

A股昨（2）日繼續反彈走高，滬指上漲1.13%，深成指上漲1.36%，成交金額持續放大，滬深兩市全天成交金額人民幣1.79兆元（約新台幣8兆元），較上個交易日增加人民幣784億元。

中國證券報報導，截至11月28日，11月以來A股市場融資淨買入人民幣1,293億元，股票型ETF資金淨流入人民幣300億元。

分析人士認為，考慮到內部積極因素仍在累積，部分經濟數據有回穩跡象且政策仍有望加碼，市場有望震盪上行。

證券時報報導，11月A股成交額較10月成交額增加5兆元，月增14%。從指數漲幅觀察，11月上證指數月度漲幅1.42%。深證成指、創業板指、科創50指數、北證50指數分別上漲0.19%、2.75%、3.91%、1.25%。

展望12月行情，中金新發布研報指出，當前時點A股持續近兩月的「波折期」可能正在過去，臨近歲末政策重要窗口期，積極因素有望助力A股迎來「跨年行情」。

中信證券分析，預計第4季經濟數據穩中回升，地產領域價格信號局部好轉；外部的負面預期衝擊已階段性消化，人民幣有望回穩。

中信建投樂觀認為，市場前期情緒過於悲觀，對於利多反應明顯，當下匯率、海外不確定性與政策預期等影響因素也有邊際改善，A股本輪有望迎來相對「更大級別」的跨年行情。