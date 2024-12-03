行長潘功勝表態：人行支持性政策 明年續行

中國人民銀行行長潘功勝昨（2）日表示，明年人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，保持流動性合理充裕，降低企業和居民綜合融資成本。

人行網站公布，潘功勝昨天在北京在2024中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會上致詞，內容除了回顧今年人行政策成果，同時也透露明年人行政策總體方針。

對於明年，潘功勝指出，發揮好結構性貨幣政策工具作用，重點加強對科技創新、綠色金融、消費金融等領域的支持力度，促進房地產市場和資本市場平穩發展。積極推動貨幣政策框架改革，強化利率政策執行和傳導，豐富貨幣政策工具箱。

與此同時，人行官網也正式發布訊息指出，為優化貨幣供應量統計，將個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金這兩項流動性強的金融工具納入狹義貨幣（M1）統計。

自2025年1月數據起，啟用新修訂的狹義貨幣（M1）統計口徑。修訂後的M1包括：流通中貨幣（M0）、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。