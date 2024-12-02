小米15將升級星辰無網通 無網也能雙向通話

小米澎湃OS官微2日表示，小米15系列手機的星辰無網通功能將在本（12）月推送。據悉，星辰無網通是小米星辰通信系統內的功能之一，利用該無網通信功能，可以支持在最大半徑3.5公里內的雙向通話。

該功能將於12月內通過OTA升級開放，屆時可在聯繫人應用內，進入無網通介面，將可呼叫我的人切換為僅聯繫人或所有人後，功能即可生效，可被他人呼叫，也能在當前頁面呼叫他人。

值得注意的是，星辰無網通還具備出色的信號穿透能力，能夠穿透多達7層障礙物，確保用戶在高樓林立或複雜建築環境中也能保持穩定的通信連接，這一技術的引入，無疑將為用戶帶來更加便捷、可靠的通訊體驗。

此外，小米官方透露，當前小米澎湃 OS 2 的焦點通知已支援 20 多個應用，包括日程、答錄機、鬧鐘、驗證碼等系統應用，及美團外賣（美食 / 飲品頻道）、餓了麼、大眾點評、航旅縱橫等常用三方應用。相比 OS 1，已新增滴滴打車快車訂單、菜鳥快遞、小米運動健康、高德地圖騎行 / 步行導航、天氣預警提醒等。未來還將支持更多場景。

另外，小米15和小米15 Pro用戶現在可以體驗超級小愛Beta版本，該版本的小愛支援連續對話功能，其他Beta版機型正在逐步開放。小米表示，會基於Beta版用戶的反饋進一步優化，讓超級小愛儘快和全量用戶見面。