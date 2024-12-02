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人行行長潘功勝：明年續堅持支持性貨幣政策立場與取向

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行行長潘功勝2日表示，明年人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向。圖取自人行官網
人行行長潘功勝2日表示，明年人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向。圖取自人行官網

人行行長潘功勝今日表示，明年人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，保持流動性合理充裕，降低企業和居民綜合融資成本。同時提及，優化貨幣供應量統計，將個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金這兩項流動性強的金融工具納入狹義貨幣（M1）統計。

大陸央行網站2日消息指出，潘功勝2日上午於北京在2024中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會上致詞，內容除了回顧今年人行政策成果，同時也透露明年人行政策總體方針。

對於明年，潘功勝指出，發揮好結構性貨幣政策工具作用，重點加強對科技創新、綠色金融、消費金融等領域的支持力度，促進房地產市場和資本市場平穩發展。積極推動貨幣政策框架改革，強化利率政策執行和傳導，豐富貨幣政策工具箱。

與此同時，人行官網也正式發布訊息指出，決定自統計2025年1月數據起，啟用新修訂的狹義貨幣（M1）統計口徑。修訂後的M1包括：流通中貨幣（M0）、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。

對於統計口徑修改考量，大陸央行表示，修訂前個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金包含在M2中，尚未包含在M1中。主因有二：一是創設M1時，還沒有個人銀行卡，更無移動支付體系，個人活期存款無法用於即時轉帳支付;二是非銀行支付機構客戶備付金，可以直接用於支付或交易，具有較強的流動性，也應納入M1。

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