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中國房企世茂債務現轉機 債權人撤銷清盤呈請
中國大型房企世茂集團控股有限公司今天公布，債權人已撤銷向香港高等法院對公司提出的清盤（清算）呈請。
世茂表示，持有公司債務總金總79.06%的債權人同意境外債務重組方案。
網上資料顯示，2022年7月，世茂首次出現離岸債務違約。今年3月，世茂提出境外債務重組方案，但遭到主要債權人反對。到了4月，有債權人向香港法院提出清盤呈請。
過去幾年，中國大陸許多房地產公司陷入財務危機，規模較大的恆大集團已遭香港法院宣布破產。
除了世茂，目前市場也關注中國另一家房企碧桂園的去向。碧桂園在中國南方頗有名氣，但它也陷入債務危機，已有債權人向香港法院對其提出清盤呈請，公司在香港的股票已暫停交易。
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