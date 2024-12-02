美對大陸晶片新限制令 北京稱將堅定維護中企權益

美國據報將推出新一輪對中國大陸半導體出口限制措施，限制向中國上百家晶片設備製造商出口設備。對此大陸外交部2日表示，中方將採取堅決措施，堅定維護中企的正當合法權益。

大陸外交部發言人林劍12月2日在例行記者會上回答媒體提問時稱，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制的措施，對中國進行惡意封鎖和打壓，這種行為嚴重違反市場經濟規律和公平競爭的原則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈的穩定，最終損害的是所有國家的利益。

林劍強調，中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

路透引述兩名知情人士報導，美國將在12月2日對中國半導體產業發起三年來第三次打壓，限制向晶片設備製造商北方華創科技集團在內的140家公司出口設備。

消息人士稱，面臨新限制的中國企業，包括近24家半導體公司、兩家投資公司和100多家晶片設備製造商。