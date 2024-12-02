美國對東南亞4國太陽能電池徵反傾銷稅 涉及陸企

美國貿易官員宣布對從東南亞四個國家進口的太陽能電池板徵收新一輪關稅，此前美國製造商抱怨東南亞四國公司向市場投放不公平的廉價產品。

美國太陽能製造業貿易委員會聯盟指責在馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國設有工廠的中國大型太陽能電池板製造商向市場傾銷產品，導致全球價格暴跌。

根據美國商務部網站周五發布的初步決定，該機構計算出對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池徵收 21.31% 至271.2% 的反傾銷稅，具體數額取決於具體公司。

中國大陸太陽能電池廠商晶科能源在馬來西亞生產的產品將面臨21.31%的關稅，而對於其在越南生產的產品，稅率為56.51%。天合光能在泰國生產的產品面臨77.85%的關稅，在越南生產的產品稅率為54.46%。

據美國媒體報導，美國一些外國製造商和國內可再生能源開發商認為，反傾銷稅會給在美國運營的規模較大的太陽能面板製造商帶來不公平的優勢，同時提高太陽能項目的成本。

美國商務部貿易調查的最終裁定結果預計將在明年4月公布，美國國際貿易署將在明年6月作出裁定並公布最終政策。