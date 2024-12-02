在岸人民幣兌美元跌破7.27 貶至逾4個月新低
美元走強導致2日人民幣兌美元在岸價（CNY）跌破7.27，收跌374個基點，創逾四個月新低，中場最低曾來到7.2724。
綜合香港經濟日報和信報報導，人民幣兌美元在岸價2日收報7.2706，較前一交易日大跌374個基點或0.52%。
人民幣離岸價（CNH）周一也跌破7.28，低見7.2877，創今年七月以來最低。截至北京時間下午4時46分，離岸價報7.2856。
官方2日公布的人民幣中間價則為7.1865，較前一交易日上調12個基點，創近三周新高。
交易員指出，美國候任總統川普發出關稅威脅，加上感恩節後美元重新回歸強勢，使得人民幣貶值壓力上升，但大陸各大銀行也適度投放美元流動性，以緩和人民幣跌勢。
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