美再禁大陸晶片公司 北方華創等多間公司被列實體名單

路透引述兩名知情人士透露，美國周一將對中國半導體產業發起三年來的第三次打擊，包括限制向晶片設備製造商北方華創等140家公司出口。新的出口限制還針對向中國出口先進存儲晶片和其它晶片製造設備。

此舉顯示拜登政府阻止中國獲取和生產晶片的能力的最後一次大規模努力，幾周後川普將宣誓就職，路透稱，預計他將保留拜登對中國的許多強硬措施。

最新措施包括限制對中國出口高帶寬存儲器（HBM）晶片，這種晶片對於人工智慧訓練等高端應用至關重要；對另外24種晶片製造工具和三種軟件工具實施新的限制；並對新加坡和馬來西亞等國家生產的晶片製造設備實施新的出口限制。

消息人士稱，面臨新限制的中國公司包括20多家半導體公司、兩家投資公司和100多家晶片製造工具製造商。美國議員表示，其中一些公司與華為有合作。這些公司將被列入實體名單。

另，美國還準備對已經被列入實體清單的中芯國際實施額外限制。

北方華創還涉嫌在台挖角工程師。稍早，台灣調查局從今年6月起，偵辦八家陸企非法在台挖角高科技人才案件，並查出，連續3年登上中國電子信息競爭力百強的「中國北方華創微電子裝備有限公司」涉嫌在台辦事處或台資企業，在台挖角工程師。