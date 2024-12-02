面對川普2.0衝擊 香港財長：有因應預案

中央社／ 香港2日電

香港財政司司長陳茂波今天表示，即將重返白宮的美國總統當選人川普上任後，金融市場可能會面對較大波動，香港監管機構已實施跨市場的全方位監控，以辨識風險。

官方香港電台報導，陳茂波出席立法會會議期間作了以上表示，並指香港透過金融體系建立了強大緩衝，目前已有不同預案，一旦市場出現大波動，會有足夠能力抵禦。

他同時指出，受到地緣政治和資金流影響，香港市場近年在所難免遇到一定壓力，但他認為國際資金最後仍會著重投資回報率；資金難免短期進出，但只要做好基本工作，相信香港市場對國際資金仍有吸引力。

此外，他說，雖然地緣政治因素令歐美政界對中國大陸及香港的表態不太友好，但金融界和商界仍看好中國發展，願意到中國投資。

他指出，歐美仍是香港主要投資者，港府要鞏固他們的信心，令歐美企業高層願意來港發展。

香港股市近幾年持續低迷，外資流入減少，以致成交量偏低。此前有不少報導及分析指出，許多外資因為不看好中國及香港經濟，且因地緣政治因素，持續流出中港股市。

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