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中國多地房貸利率回升 專家：不能視為房貸政策收緊

中央社／ 台北2日電

中國政府此前推出多項措施提振房市，但近期多地房貸利率由「2字頭」重回「3字頭」。專家表示，房貸上調體現了銀行對於提高生息資產收益率的急迫性，但不能視為整體房貸政策收緊。

第一財經近日報導，中國10月貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點後，房貸利率普遍步入「2字頭」，甚至出現低至2.65%的利率。

10月底至11月初，包括武漢、長沙、南京、廣州、佛山、蘇州、東莞等多地相繼上調房貸利率，首戶房房貸利率重回「3字頭」。

11月底，中國社交平台上流傳一張截圖，內容是「11月30日起，浙江省主要商業銀行新發放的首套（戶）房貸利率將不低於3.1%」。

以人民幣100萬元（約新台幣448萬元）貸款20年期等額本息還款方式為例，在11月初買房，利息總額為31萬9052元，月供為5496.05元。利率經過2次上調後，利息總額為34萬3080.55元，增加2.4萬元左右，月供為5596.17元，每月多交100元左右。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，11月房貸利率首次上調，主要是LPR下降幅度較大，導致公積金貸款利率和商業房貸利率之間產生了倒掛，同時也是銀行也需考量管理息差；而11月底利率再度上調，更多是體現銀行對於提高生息資產收益率的急迫性。

嚴躍進表示，總體來說，目前房貸利率仍處於歷史低點，之後再繼續下降的可能性不大。

嚴躍進並說，房貸利率上調至3%及以上，購房者不必過於擔心，不能將此次房貸利率上調理解為政策收緊。

有中國民眾在社交平台表示，「還未享受到低房貸利率，就已經開始漲了」。

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