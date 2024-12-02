快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

香港財政赤字增至4000億元 較預期倍升

中央社／ 香港2日電

香港財政司司長陳茂波今天表示，初步估算，政府於2024至25年度的綜合赤字約為港幣1000億元（約合新台幣4000億元），高於今年預算案預計的481億元。

陳茂波在立法會財經事務委員會指出，為了保持公共財政穩健，確保經濟及社會可持續和穩定發展，今年初發表的預算案已提出了一套財政整合計畫，希望透過控制政府開支增長、增加收入以及發行政府債券，力求在數年內讓政府恢復收支平衡。

不過，受地緣政治、全球經濟增長減慢等因素影響，今年香港資產市場仍然受壓，影響政府賣地、房地產市場稅收和商業利得稅等。

他表示，來年全球經濟環境仍然不明朗，政府會繼續檢視收入開支和財政儲備水平，考慮社會當前和長遠需要，訂定相應措施和財政安排，期望在未來數年內恢復收支平衡。

在COVID-19疫情及經濟低迷打擊之下，港府自2019年的財政年度起多數出現赤字，主因是港府一方面稅收大幅減少，另一方面開支卻激增。

在2019至2024年之間，港府財政除了2021至22年出現少許盈餘外，其餘年度都是赤字；疫情3年間，港府動用大量公帑資助中小企業、旅遊業、餐飲業及個人度過難關，赤字更為擴大。

國際會計師事務所德勤上月中表示，今年3月底，香港的財政儲備為7346億元，但明年3月底預計將會下降至約6000億元。

延伸閱讀

自由氛圍不再…雨傘革命10周年 海外港人仍認同「我是香港人」

65歲港男頻夜尿擾家人作息 來台拉提攝護腺恢正常生活

內地升學成趨勢 140校赴港搶才 虛擬攤位分析就業前景

留住北上食客 港火鍋店自撈任食鮑魚、瀨尿蝦…訂桌爆滿

相關新聞

大陸這家航空公司爆欠薪 機長、空姐送外賣、擺地攤維生

據湖南《瀟湘晨報》與上海《新民晚報》報導，西安本土航空企業「幸福航空」傳出長期拖欠工資、社保。11月30日，一名幸福航空...

11月財新製造業PMI升至51.5優於預期 為7月以來最高

11月財新製造業採購經理指數（PMI）升至51.5，為連續兩個月位於擴張區間。其中，生產指數、新訂單指數均上升，外需也開...

上海、深圳11月中古屋成交量 齊創近4年新高

景氣機構監測數據顯示，深圳11月二手房成交量達近46個月來最高，上海二手房（含商業）成交量也創下44個月新高，並且滬深新...

陸電動車比亞迪最賣 上月衝破50萬輛續創新高

大陸車企陸續公布11月新能源汽車銷量，其中比亞迪11月銷量50.68萬輛，續創歷史新高，年增67.86%，穩居第一。在造...

比亞迪旗下長沙電子廠二期投產

大陸汽車巨頭比亞迪旗下的專業EMS（電子製造服務）供應商比亞迪電子二期項目近日正式投產，預計可新增智能終端年產量1,00...

鴻蒙智行身價超車賓士 成交均價172萬元

大陸易車網發布排行榜顯示，2024年10月汽車品牌終端成交均價前十名中，華為旗下的鴻蒙智行以成交均價人民幣38.3萬元（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。