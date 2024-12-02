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上海、深圳11月中古屋成交量 齊創近4年新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海中古屋交易轉趨熱絡，11月中古屋交易突破2.7萬戶。（中新社）
上海中古屋交易轉趨熱絡，11月中古屋交易突破2.7萬戶。（中新社）

景氣機構監測數據顯示，深圳11月二手房成交量達近46個月來最高，上海二手房（含商業）成交量也創下44個月新高，並且滬深新房「日光盤」頻現。業內認為，隨著官方政策效應持續釋放，市場有望進一步止跌回穩。

據深圳中原研究中心統計，11月，深圳二手房錄得量達8,500套，為近46個月來最高。從網簽量數據看，樂有家研究中心監測顯示，11月二手住宅網簽7.125套，按月上漲16.5%，成為近4年的最高點，甚至超過參考價政策出台前。從價格方面，11月深圳二手房成交價穩定在「6字頭」，按月上漲2.1%，目前為人民幣6.43萬元/平方米。

樂有家研究中心表示，減稅政策吸引更多改善客群、豪宅客群積極入市，高總價的二手房源成交佔比上漲明顯。其中，1,000萬元至1,500萬元總價佔比從9月的6.6%連續2個月上漲，目前為8.3%；1,500萬元以上的佔比則從9月的2.1%上漲至當前的4.7%，翻倍增加；800萬元至1,000萬元的佔比則連續兩個月穩定在8.1%，比9月的6.2%增加了近2個百分點。

新房市場而言，11月深圳一手住宅預售網簽8,076套，按月上漲94.5%，僅次於2021年1月，成為近4年的第二高點。新房日光盤再現，龍崗的「深鐵閱雲境」於11月24日開盤推出214套房源，當日售罄。

在上海，網上房地產數據顯示，11月最後一天（11月30日），上海二手房（含商業）單日成交量再次破千，成交1,227套，使得11月二手房成交總量成功突破2.7萬套。

業內人士表示，官方疊加一系列利多的購房政策和環境，包括購房門檻低、首付比例低、房貸利率低、稅費成本低等，預計政策效應將持續釋放，市場活躍度有望進一步延續。

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