深圳、成都、烏魯木齊、東營 4城二手房止跌轉漲

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸地產研究機構「中指研究院」報告顯示，今年11月，百城二手住宅平均價格則較去年同期下跌7.29%，跌幅較上月略增0.02個百分點。不過，其中深圳、成都、烏魯木齊、東營共4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩訊號。

報告指出，根據大陸房地產指數系統百城價格指數對大陸全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，11月百城二手住宅平均價格人民幣1萬4,278元/平方公尺，月比為下跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點。

報告表示，受優質改善項目入市帶動，大陸百城新建住宅平均價格人民幣1萬6,592元/平方公尺，年增2.4%，較上月增加0.32個百分點；月比上漲0.36%，增幅比10月多0.07個百分點。

報告指出，從房價漲跌城市數量看，與上月相較，11月百城二手住宅價格下跌城市數量降為96個，打破百城連續7個月全跌局面。百城新建住宅價格環比下跌城市40個，較10月減少3個。

人民幣 均價 指數

延伸閱讀

時速1000公里！大陸研發新一代超級高鐵通訊 速度比商用客機速度快

萬人搶一！陸經濟下行 逾341萬人報考公務員再創新高

「打球不要打仗」 蕭旭岑籲賴政府：重新開放兩岸交流

逾50歲男染愛滋呈增長趨勢 陸疾控局籲：養成「健康文明」生活方式

相關新聞

投行看大陸／以不動產作價出資涉稅分析

台商在大陸可選擇以不動產取代貨幣資金進行出資。

降本增效 陸人工智慧用戶逾2.3億

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）11月30日在北京舉行的第五屆中國互聯網基礎資源大會上發布《生成式人工智能應用發展報告...

深圳、成都、烏魯木齊、東營 4城二手房止跌轉漲

大陸地產研究機構「中指研究院」報告顯示，今年11月，百城二手住宅平均價格則較去年同期下跌7.29%，跌幅較上月略增0.0...

華為麒麟9020處理器浮出水面 帶來四大升級

隨著華為Mate 70系列手機發表，華為新一代麒麟處理器—麒麟9020正式浮出水面。按照官方說法，Mate 70系列相比...

釋放回穩信號！陸研究曝：陸11月4城二手房價止跌轉漲

大陸地產研究機構「中指研究院」報告顯示，今年11月，百城二手住宅平均價格則較去年同期下跌7.29%，跌幅較上月略增0.0...

中企想參加美CES 遭「前所未有」拒簽 有邀請函也沒用

美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）即將於明年1月8日至10日舉行，目前已有4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。