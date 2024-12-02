降本增效 陸人工智慧用戶逾2.3億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）11月30日在北京舉行的第五屆中國互聯網基礎資源大會上發布《生成式人工智能應用發展報告（2024）》。報告顯示，截至2024年6月，中國大陸生成式人工智慧產品的用戶規模達2.3億人，占整體人口的16.4%。

中新社報導，報告稱，大陸人工智慧產業體系全面，相關企業超過4500家，核心產業規模已接近6000億元人民幣，產業鏈覆蓋晶片、算法、數據、平台、應用等上下游關鍵環節。 　　

截至2024年7月，大陸完成備案並上線、能為公眾提供服務的生成式人工智慧服務大模型已達190多個，為用戶提供了豐富的選擇空間和差異化體驗。

生成式人工智慧與各行各業的融合正在大陸加速落地，智慧語音助手、自動駕駛汽車、機器翻譯、智能醫療診斷、智能製造、智慧城市等逐步走進人們生活。 　　報告認為，生成式人工智慧應用日趨廣泛，各領域引入生成式人工智慧實現降本增效。例如，海澱區政府利用政務大模型，將查找數據、指標計算等場景所需的3天工作時長降低到1分鐘，把圖標繪製、報告撰寫等場景所需的5天工作時長降低到30分鐘。 　　

多模態能力拓展了生成式人工智慧的應用邊界。自動駕駛是其典型應用場景，北京、上海、廣州、武漢等城市已廣泛開展出行服務應用示範。

此外，智能體成為連接用戶與各類服務的新橋梁，如在政務服務領域和企業運營領域。

報告還顯示，生成式人工智慧區域特徵鮮明，發達地區如北京、上海、廣東成為產業領頭羊，形成具有國際競爭力的產業集群。

截至2024年11月為止，北京、上海、廣東三地的生成式人工智慧備案產品數量占比分別達到31.1%、27.2%和11.7%。

上海 北京 廣東

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