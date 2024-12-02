鴻蒙智行身價超車賓士 成交均價172萬元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
鴻蒙智行。 中新社
鴻蒙智行。 中新社

大陸易車網發布排行榜顯示，2024年10月汽車品牌終端成交均價前十名中，華為旗下的鴻蒙智行以成交均價人民幣38.3萬元（新台幣172萬元）位居第一，比排名第二的賓士多出人民幣7萬元（新台幣32萬元）。

時代財經報導，自今年4月首次登頂以來，鴻蒙智行連續七個月終端成交均價位居榜首。此外，蔚來、理想、極氪和坦克等品牌也躋身10月汽車品牌終端成交均價前十名之列。

進入前十的大陸品牌，幾乎都是高階新能源車品牌。「2024麥肯錫中國汽車消費者洞察報告」顯示，大陸高階新能源汽車品牌，透過智慧化等技術優勢成功贏得消費者青睞，傳統國際品牌面臨巨大的挑戰。

從具體的成交均價數據來看，除鴻蒙智行和賓士外，蔚來與寶馬10月成交均價同為人民幣31.2萬元；理想汽車10月成交均價人民幣31萬元，位居第五。

人民幣 品牌 均價

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