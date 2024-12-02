陸百城新屋房價漲幅向上 打破連七月全跌局面

大陸地產研究機構「中指研究院」最新報告顯示，大陸百城新建住宅平均價格漲幅在11月擴大0.32個百分點，年漲2.4%。同時，11月百城二手住宅平均價格較去年同期下跌7.29%。其中，包含深圳、成都、烏魯木齊、東營共四城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續七個月全跌局面。

中指研究院報告，據大陸房地產指數系統百城價格指數對大陸全國百城新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，11月百城二手住宅平均價格為人民幣1萬4,278元／平方公尺（約每坪新台幣24萬元），月減0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點。

報告表示，受優質改善項目入市帶動，大陸百城新建住宅11月平均價格為人民幣1萬6,592元／平方公尺，年增2.4%，較上月增加0.32個百分點；按月則上漲0.36%，增幅較10月多0.07個百分點。

而從房價漲跌城市數量看，11月百城二手住宅價格下跌城市數量較上月降為96個，其中深圳、成都、烏魯木齊、東營共四城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續七月全跌，釋放積極訊號。百城新建住宅價格月跌城市數量為40個，較上月減少三個。

按城市來看，在新房，11月一二線城新房價格分別月漲0.69%、0.33%，房企在核心城市保持較快推盤節奏，部分優質改善項目入市帶動城市新房價格上漲，其中上海、寧波新房價格月漲幅居百城前列，而三四線代表城市房價月跌0.04%；11月二手房一線城市二手房價月減0.07%，較上月收窄0.1個百分點；二線、三四線城分別月跌0.68%、0.66%。其中，深圳月增0.21%，結束18個月連跌。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤近期曾指出，大陸房市處摸底狀態，需觀察後續政策能否盡快落實，料轉折點在2026年出現。據悉，大陸將於本月16日發布11月房地產開發和銷售情況月度報告。