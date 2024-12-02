比亞迪旗下長沙電子廠二期投產

大陸汽車巨頭比亞迪旗下的專業EMS（電子製造服務）供應商比亞迪電子二期項目近日正式投產，預計可新增智能終端年產量1,000萬支。年產值將超過人民幣100億元（約新台幣450億元）。

比亞迪電子業務廣泛，涉及智能手機、平板電腦、新能源汽車、AIDC（AI服務器、熱管理、電源管理等）、智慧家居等。其中，手機代工是比亞迪電子最重要的收入來源，主要客戶包括華為、小米、榮耀及蘋果。

長沙發布消息稱，長沙比亞迪電子二期項目11月30日正式投產。長沙比亞迪電子於2019年在望城成立。長沙比亞迪電子一期項目於2019年9月9日在望城正式投產，從簽約到首支手機下線出廠僅花了70天，2023年年產手機1,200萬支。

比亞迪集團執行副總裁、比亞迪電子（國際）有限公司CEO王念強表示，比亞迪電子自2019年在望城投產以來，連續五年達人民幣百億產值規模。

長沙比亞迪電子二期項目今年7月8日在深圳比亞迪總部簽約。二期項目總投資人民幣10億元，通過租賃5G智慧終端產業園8.8萬平方公尺高標準廠房，建設高端智慧手機等終端產品生產基地。

相較於一期項目，IT之家報導，企業負責人介紹，比亞迪電子二期項目完善生產工藝，並優化管理流程。二期項目依託ORT實驗室，能滿足智慧終端從研發到量產階段的各項測試需求。二期項目高自動化、高柔性、全過程溯源智慧化生產線可實現平均2.4秒出廠一支手機。

比亞迪電子在今年半年報曾表示，「受益海外大客戶產品品類擴充和市場份額持續提升，安卓高端智慧手機需求復甦，集團的消費電子業務收入實現大幅增長。」

最近財報顯示，比亞迪電子營業額人民幣1,221億元，年增32.5%；淨利潤人民幣31億元，年增0.6%。雖然業績持續增長，但與去年相比，比亞迪電子今年前三季的利潤表現未盡如人意，增長乏力主因是去年9月宣布斥資人民幣158億元收購捷普在成都和無錫的製造業務，收購過程產生的財務費用與無形資產攤銷等因素，對淨利潤表現產生影響。