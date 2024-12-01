華為麒麟9020處理器浮出水面 帶來四大升級

隨著華為Mate 70系列手機發表，華為新一代麒麟處理器—麒麟9020正式浮出水面。按照官方說法，Mate 70系列相比上一代華為Mate 60 Pro+，操作流暢度提升39%，遊戲幀率提升31%，整機性能提升40%，在工藝沒有本質突破的條件下，麒麟將會持續採取「小步快跑，穩紮穩打」的節奏。

中關村線上報導，從軟體識別資訊來看，Mate 70搭載了今年上半年中期改款的麒麟9010，也就是和華為Pura 70系列一樣。Mate 70 Pro/Pro+/RS則首發麒麟9020，這是真正的新一代處理器，和上一代麒麟9010、麒麟9000S一樣，均是8核心12線程，軟體識別為12核心。外界猜測大概率內部動刀，也就是核心架構改進，工藝製程延續。

據了解，華為已經實現晶片關鍵技術突破，未來麒麟晶片將按照K9020/9030/9040的規律迭代。其中，麒麟9020是業界首發3GPP R18的5G-A SOC，內部資料小核能效平均提升50%，中核能效平均提升20%，大核高頻點能效提升較大。相較於K9000S，CPU性能、重載遊戲、NPU算力、能效，這四大方面都有明顯提升。

從安兔兔評測成績來看，麒麟9020麒麟9020單核1.6K、多核5.1K，橫向對比的話，單核性能介於驍龍888+和驍龍7+Gen2之間，多核性能介於天璣8300和天璣9200之間。

若是跑分成績，麒麟9020在125萬分左右，相比麒麟9010 96萬分上下的成績提升了30%，理論成績可以超驍龍8+，但需要注意的是，這還是初期階段，若是後面開放調度加上鴻蒙系統的優化，該跑分成績還能再高！