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釋放回穩信號！陸研究曝：陸11月4城二手房價止跌轉漲

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中指研究院報告顯示，今年11月大陸百城中的4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩信號。（路透）
中指研究院報告顯示，今年11月大陸百城中的4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩信號。（路透）

大陸地產研究機構「中指研究院」報告顯示，今年11月，百城二手住宅平均價格則較去年同期下跌7.29%，跌幅較上月略增0.02個百分點。其中，深圳、成都、烏魯木齊、東營共4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩信號。

報告指出，根據大陸房地產指數系統百城價格指數對大陸全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，11月百城二手住宅平均價格為人民幣1萬4,278元/平方公尺，月比為下跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點。

報告表示，受優質改善項目入市帶動，大陸百城新建住宅平均價格為人民幣1萬6,592元/平方公尺，年增2.4%，較上月增加了0.32個百分點；月比則為上漲0.36%，增幅比10月多0.07個百分點。

報告指出，從房價漲跌城市數量看，與上月相較，11月百城二手住宅價格下跌城市數量降為96個，深圳、成都、烏魯木齊、東營共4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，「釋放積極信號」。百城新建住宅價格環比下跌城市數量為40個，較10月減少3個。

大陸官方將在12月16日發布11月房地產開發和銷售情況月度報告。

路透此前報導，隨著一系列支持措施開始取得成效，路透展開的調查顯示，大陸房價今明兩年的跌幅預計將放緩，並在2026年趨於穩定。

二手房 均價 房地產

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