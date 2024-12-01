川普重返白宮 陸政協常委賈慶國：或改變對台戰略模糊

大陸全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國日前透過線上與會台灣一場學術座談，並發表美選後美中關係的看法。他認為，川普上台對美中關係的挑戰大於機遇，大陸應「丟掉幻想、準備鬥爭」。他並指如果川普提高對大陸關稅60%，美中貿易也斷了。在台灣問題上，賈慶國認為川普可能會改變對台戰略模糊的政策，例如提高交往層級、加大對台軍售力度。

中國文化大學國家發展與大陸研究所、政大東亞所、中研院政治所、台大政治學系11月29日合辦「習近平主辦政下中國式社會主義現代化的意義與前景國際研討會」。大陸全國政協常委賈慶國以「北京大學國際關係學院教授」身分，透過線上與會，發表「美國總統大選後的美中情勢」。

根據自由亞洲電台報導，就美中貿易，賈慶國認為，川普提出要對大陸徵收60%的關稅，將導致中美貿易中斷，這更多的可能是「談判的籌碼」。除了提高關稅，近岸外包或友岸外包，將影響中美經濟，可能導致美國出現通膨，一旦美國經濟出問題，可能加大對大陸施壓，對大陸就業率造成壓力。

賈慶國指出，美國已經不談自由貿易，談貿易保護主義。和拜登「小院高牆」不同，川普可能在對大陸科技產品出口實行「大院高牆」政策，施壓發達國家對大陸的科技脫鉤。

在台灣問題上，賈慶國預料川普會採取一些行動，改變對台戰略模糊的政策，例如提高交往層級，像國務卿、中情局長、國防部長訪台，改變台灣駐美代表處的地位，把它變成實質的外交機構，或如加大對台軍售的力度，比如說出售進攻型武器。

他認為，畢竟川普政策具有高度不確定性，並且共和黨議員在對台政策問題上提出很多改變政策的訴求，這些可能性都不能排除。但由於川普一再宣稱自己是一位和平的總統，「也會導致他在台灣問題上採取相對謹慎的作法」。

賈慶國認為，川普當選，中美關係整體影響，「挑戰與機會並存，但挑戰遠大於機遇」。從大陸角度如何應對，第一要「丟掉幻想、準備鬥爭」，已經歷過一屆川普政府了，不能再抱持太多幻想。第二要堅定維護國家的核心利益，特別是領土和主權利益在這方面是沒有讓步空間，第三，積極進行外交活動爭取國際上的支持。

據報導，與會的美國史丹佛大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼則認為，大陸會相對被動等川普出牌，大陸事先很可能有設計過怎麼反應，但是沒有人確切知道川普會做什麼。