點名社群媒體照片與發文 陸國安部：警惕成為洩密源頭

近年大陸加強國安管控，大陸國安部1日在微信公眾號發文表示，要警惕成為洩密源頭，並點名個別戶外愛好者在社群媒體上分享以涉密敏感禁拍區為背景的圖片博取眼球，對大陸國家安全造成危害。

文章指出，開源資訊通常指公開可取得的合法資訊資源，包括但不限於社群媒體貼文、網路論壇討論、部落格文章、新聞報導、衛星圖片等。這些資訊來源廣泛，取得成本低，且往往包含大量有價值的資料和情報，可能成為境外間諜情報機關網路竊密的重要來源。

文章舉出三種案例，第一是採購招標洩密。在實際工作中，因管理缺失、工作人員保密意識不強等原因，致使採購內容、採購用途等違規公開或在公開招標文件中標註涉密技術參數的情況偶有發生，威脅國家秘密安全。

第二個案例是資訊公開洩密。根據規定，機關單位在資訊公開之前，均應依法對擬公開的資訊進行保密審查。但工作發現，個別機關單位在資訊發布時，未嚴格履行保密審查規定，將涉密文件上傳至公開網站，導致失洩密事件發生。

第三種案例則是社群媒體洩密。現今社會，自媒體蓬勃發展，網友隨手拍攝的影片、發布的言論都可能受到大量關注。「個別戶外愛好者在社群媒體上分享以涉密敏感禁拍區為背景的圖片博取眼球，這種行為不僅嚴重擾亂涉密敏感區域管理秩序，還可能被境外間諜情報機關利用，對我國家安全造成危害」。

文章強調，開源資訊的「公開性和易獲取性」使得敏感資訊容易被境外間諜情報機關所利用。境外間諜情報機關將碎片化、模糊化數據匯聚在一起，「透過大數據關聯分析，就可對目標實施精準、持續、穩定的信息追蹤，從中獲取有價值的情報」。

文章表示，相關單位應建立健全保密工作責任制和保密管理制度，加強對涉密人員的管理和監督，且應從源頭「加強資訊公開管控」，嚴格落實保密審查制度，嚴禁公開涉密訊息，實施非密敏感資訊分類分級保護等。文章也要求網路平台應嚴格履行主體責任，「健全內容審核機制」。