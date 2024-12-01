【專家之眼】萬一雙城論壇沒辦好 誰該負責？

台北上海城市論壇（以下簡稱雙城論壇、論壇）是自2010年起，於郝龍斌台北市長任內開辦的兩市對話交流平台。由於雙方俱為各自領頭城市，每年輪流舉辦，觀摩市政治理經驗，洵為兩岸交流盛事。

但是，最近有關論壇訊息，一夕數變，甚可能讓人以為，今年原來可以直接見面交流的論壇，辦起來有困難了？說訊息變化快，是因為27日北市府發言人才稱，很有信心今年能順利舉辦。更具體傳出最可能舉辦時間將落在12月16至18日；市府秘書長也說，上海方來台參與者約100多人。蔣萬安市長亦表示有信心今年可以辦。

但在28日市議會質詢時，北市觀傳局長卻說，其實還沒正式向陸委會送名單，目前還在跟對岸溝通，希望盡快送件。而蔣雖仍說出「今年雙城論壇舉辦，我非常有信心」，甚至向議員說「今年會舉辦雙城論壇，議員拭目以待」，但有權不讓陸方官員來的陸委會，則左稱台北市政府還沒正式提申請，陸委會需要兩個禮拜時間審查，右提審查時會考慮中共軍演因素。

行之有年的論壇，唯有在疫情期間，才以視訊形式堅持下去。而如今雙方人員早可正常往來，陸委會卻這麼一說，為今年是否能見面開會，平添變數。那如果雙城論壇真辦的有困難，或者雖能辦，卻是小規模、以便宜行事方式進行，誰來擔責任呢？

中共應是最希望能公開辦成辦好的。且看他們在兩岸官方冰封之際，還透過各種管道推展交流活動可知。以最近來說，就能看到馬英九基金會邀請大陸學生來台參訪，引起台灣學生熱烈追星；還有兩岸智庫也在最近低調會面交流。論壇被定位為地方政府層級溝通管道，台北市又是台灣首善之區，中共不會放棄這個機會。但他們也多管道分散風險：苗栗縣長正巧近日率團出發赴上海、江蘇、南京等地參訪。

北市府方面看來也不想擔責任。畢竟這是當初藍營市長留下的政治遺產，即便到了白營的柯文哲市長，也靠著「兩岸一家親」繼續主辦。如果藍營市長執政卻不能正常辦下去，日後恐會讓人懷疑，藍營要角是否還握有與對岸交流的鑰匙。

看來最該、也不怕扮黑臉的綠營，反應最堪玩味。理論上，他們應該是不怕擔責任的。媒體上已出現喊話論壇成功的兩個底線：上海市長龔正應率團來台，與中共軍機艦停止繞台。這兩個條件應該都無法達成。論壇辦到現在，每次跨海過去的，都是台北市長，但上海來台北參會的，早就多非市長。可是若說要市長見面才算對等的，卻也忘了上海市委書記才是上海市真正的一把手。而拿軍演作文章，是近年阻辦論壇流行方式，過去卻從未影響過論壇。市民對此，應早有定見。

但在言語之外，看陸委會採取的行動，最近應能在馬英九基金會邀訪陸生一事，觀察到所展現的柔軟態度，他們還會適時出面稱沒有國安疑慮，目前吹的風向是以鴿派立場為主。對論壇態度，陸委會說：台北市政府還沒有正式提出申請。並指出，通常需要兩個禮拜的時間來審查，「時間不能夠太倉促」；「至於軍演會不會影響到雙城論壇，我想，任何交流一定是要在良善的環境下」、「有好的環境、好的氣氛，才會有好的交流，所以這些因素我們都會考慮進去」。相關說法，前面是把萬一沒辦好的責任推給台北市政府，後面是丟給中共。陸委會也沒想擔責任。如此一來，究竟是哪股力量使論壇推到如此景況呢？

無論如何，海峽論壇是延續14年的兩岸重要交流管道，在如今兩岸局勢嚴峻之際，能見面對談，才有機會創造活絡空間，而論壇活動若能正常舉辦，也不言可喻的為兩岸社會示範，雙方在政治上還有可以談的意願與機會。這無論是對檯面上的藍紅陣營，或者是在後面玉成此事的綠營，皆有好處。論壇是否能辦成？能怎麼辦成與辦好？正考驗相關各方的政治智慧。