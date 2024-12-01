港拚當加密幣金融中心 評估免除相關收益稅

英國《金融時報》報導指出，香港政府有意免除私募股權基金、對沖基金和超級富豪等投資者對加密貨幣等資產的收益稅，以期打造香港成為頂級離岸金融中心。

金融時報指，據悉在一份長達20頁的提案中，香港政府表示稅收是資產管理公司決定其運營所在地的「關鍵考量因素之一」，港府希望為其建立一個「有利環境」。提案計劃能將免稅投資範圍擴大至包括私募信貸、海外房地產和碳信用額等在內的領域。目前，港府正對此計畫進行為期六周的諮詢磋商。

德勤中國副主席、專門從事家族辦公室業務的國際稅務合夥人葉偉文（Patrick Yip）表示，如果香港新的免稅提案得以實施，將為當地的家族辦公室和投資者提供「確定性」。

「這是提升香港作為金融和加密交易中心地位的重要一步。」葉偉文補充，目前香港的一些家族辦公室將其投資組合中高達約20%的資金分配到虛擬資產，這一比例「並不小」。