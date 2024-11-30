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陸學者分析大陸未來經濟 提2025年影響因素「房地產、川普危機」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國總統當選人川普（左）2019年6月29日在日本大阪與大陸國家主席習近平（右）參加G20領袖峰會。圖／路透
美國總統當選人川普（左）2019年6月29日在日本大阪與大陸國家主席習近平（右）參加G20領袖峰會。圖／路透

2024第一財經金融價值榜金融峰會28日舉行，多位經濟學家闡述對全球及大陸經濟未來的看法。粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆認為，明年對大陸經濟的影響就是房地產和川普危機，以及地方政府債務的長效機制要構建起來。

第一財經報導，羅志恆表示，大陸經濟與去年相比存在兩個顯著差異，首先是地方政府所承受的約束和壓力，尤其是債務壓力有了明顯變化，這意味著地方政府在財政和經濟政策上需要採取不同的應對措施。

其次，川普當選美國總統，將對全球地緣政治格局以及中美兩國經濟產生深遠影響，川普的政策可能會對大陸的出口、科技發展、匯率穩定、資本市場以及宏觀經濟政策帶來一系列挑戰和衝擊。

中泰國際首席經濟學家李迅雷判斷，2025年大陸出口預計將持續面臨壓力。由於川普的經濟政策導向是「讓美國再次偉大」，美國的對陸政策可能會對大陸出口造成阻礙。這使大陸要進一步擴大內需和消費，以應對外部環境不確定性。

關於財政政策的力度和調整方向，羅志恆認為，財政能夠平抑大陸經濟波動，促進經濟增長，防範及化解經濟中的重大風險。通過財政逆周期調節，可以自然而然地熨平經濟波動。如果財政體制和政策順暢運行，合理調整政府與市場之間的關係，及中央與地方之間的關係，對經濟增長將產生積極影響。

李迅雷則對2025年財政預算進行預測，他認為，大陸廣義財政赤字率可能達到9%，一般財政預算赤字率預計在3.5%至4%之間。根據這一估算，整個財政赤字規模將達到約人民幣12兆元，相較於2024年的9萬億元有所增加。

李迅雷建議，大陸央行可以增加持有國債，目前國債總量相對較少，佔GDP的比重僅為22%，槓桿率水平較低，可以大規模發行國債來支持實體經濟，促進經濟轉型，特別是在擴大消費方面。

羅志恆表示，面對短期債務問題，需要從中長期角度出發，構建長效機制來解決問題，展望2025年，大陸經濟發展將面臨重大變化，其中之一是地方債務風險有所緩解。但他也表示，化債緩解了流動性風險，但化債遠未結束，要推動財稅體制改革上收事權和支出責任、建立債務和資本預算，構建長效機制從根本上防範隱性債務捲土重來。

地方債 大陸央行 川普 經濟發展

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