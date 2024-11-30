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「川普2.0」衝擊　台商面臨「第2次供應鏈移轉」

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
亞非協會首席經濟學家邱志昌（左起）、海基會前副秘書長羅懷家、中華投融資促進會名譽理事長葉美麗、政治大學國研中心研究員陳德昇、淡江大學兩岸研究中心主任張五岳、中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳，出席「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」。記者林宸誼／攝影。
亞非協會首席經濟學家邱志昌（左起）、海基會前副秘書長羅懷家、中華投融資促進會名譽理事長葉美麗、政治大學國研中心研究員陳德昇、淡江大學兩岸研究中心主任張五岳、中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳，出席「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」。記者林宸誼／攝影。

川普2.0」影響全球供應鏈重組，學者認為，川普新政加速全球供應鏈分流，造成台商啟動第二波國際化浪潮。至於兩岸關係發展，學者認為，明年將有４個時間點可以觀察。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳，３０日在「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」上指出，川普第二次進入白宮以後，可以預計兩岸供應鏈分流態勢進一步加速，因為如果他大陸課60%的高關稅，沒有任何廠商可以承擔這麼高的利潤侵蝕，所以就是兩條路，要麼留在大陸，要麼就到國外。

因此吳佳勳認為，川普新政加速全球供應鏈分流，也造成台商啟動第二波國際化浪潮，尋求大陸以外新布局，因此對企業來說，重點在於管控風險，需加強供應鏈系統整合，「台商開展新市場商機，但如何提振效率和維持競爭力仍是關鍵。」

吳佳勳提醒，新型國際化的台商，不再僅從事代工，更需要兼顧跨國供應鏈的經營。台灣母廠爭取維繫區域供應鏈總部能量，因此促海外台商在地化的同時，仍要與台灣經濟有效鏈結，防止產業空洞化。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳30日表示，觀察2025年兩岸關係變化有４個時間點，分別是3月中共全國兩會中，大陸國家主席習近平是是否發表重要講話、兩會是否通過反獨促統立法、對台工作會議中全國政協主席王滬寧是否發表重要講話，以及和反分裂法通過20周年是否舉辦座談會。

張五岳認為，川普政府對台海政策主軸，並無所謂犧牲台灣拖垮大陸，其實主要是維持美國霸權，而北京也不相信川普誠信。

因此中共對台與對美戰略規劃，張五岳解讀，中共認為美中「大兩岸」制約台海「小兩岸」，防範台獨與外力首要在與美國明確底線避免誤判。因此要積極強化武備為防止台獨美國介入，實踐北平模式對台迫降利器。在2049年第二個百年實現中華民族偉大復興解決台灣問題。

海基會前副秘書長羅懷家表示，未來美中一定繼續對抗，但大陸已不是過去清政府。由大陸主導的金磚國家的興起，將帶來地區經貿發展，投資與貿易利益值得關注。

「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」，由政治大學國際關係研究中心、 跨界創新治理論壇、中華經濟研究院 、中華投融資促進會、亞非區域發展暨治理學會主辦。

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