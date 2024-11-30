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名創優品三季度營收增長近兩成 主動應對美加稅風險

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
名創優品29日發布未經審計的2024年三季度業績，當季營收人民幣45.23億元，增長19.3%，利潤人民幣8.53億元，增長8.2%。（圖／取自搜狐）
名創優品29日發布未經審計的2024年三季度業績，當季營收人民幣45.23億元，增長19.3%，利潤人民幣8.53億元，增長8.2%。（圖／取自搜狐）

名創優品29日發布未經審計的2024年三季度業績，當季營收人民幣45.23億元，增長19.3%，利潤人民幣8.53億元，增長8.2%，大陸國內的增長主要依靠門市擴張，海外業務則成為增長亮點。針對美國未來可能對大陸加徵關稅的舉措，名創優品方面也在積極應對中。

數據顯示，名創優品2024年三季度業績，當季實現營收人民幣45.23億元，增長19.3%；同期公司實現經營利潤人民幣8.53億元，增長8.2%；經調整淨利潤人民幣6.86億元，增長6.9%。

名創優品在大陸的增長主要受新開門市拉動。截至2024年9月30日，名創優品品牌在大陸共有4250家門市，前九個月淨增門市324家；集團另一潮流玩具零售品牌「TOP TOY」共有234家門市，前九個月淨增86家。

財報指出，今年前九個月，名創優品大陸實體門市的同店銷售較去年下降中個位數。基於去年同期高基數的影響，三季度同店客單價微增，但客單量下滑近6%。名創優品財務長張靖京表示，四季度客單量的壓力仍在，但公司會通過一系列優化舉措達成增長目標；集團執行長葉國富在財報會上稱，公司積極發展O2O（Online to Offline）業務，一定程度上幫助穩住同店。

名創優品還將發力「穀子」產品（基於內容IP知識產權衍生出來的產品）。張靖京表示，明年每個月都將在門市推出名創優品自研的「穀子」產品，通過約稿、二次創作等方式打造差異化產品。他透露公司在上海搭建了IP經營人才和二次元圈內人才組成的研發團隊。

大陸國內零售承壓之際，名創優品海外業務成為增長亮點。三季度，名創優品在海外錄得營收人民幣18.11億元，增長39.8%；前九個月，海外營收達人民幣45.43億元，增長41.5%，總營收佔比達37%，比去年同期提高5個百分點，同店銷售也錄得高單位數增長。截至9月30日，名創優品在海外共有2936家門市前三季度海外淨增449家門市，主要開在美國和印尼，

美國是名創優品戰略性的海外市場，針對可能出現的美國加關稅風險，葉國富稱，美國市場如今有30%的產品從海外採購，集團還在東南亞、日本、韓國、美國等地尋找現有供應鏈替代，預計可覆蓋50%的美國產品品類，對於美國市場，有能力將超過八成的產品通過海外採購。

名創優品也在「搶出口」備貨。張靖京稱，截至9月末，名創優品有30%的庫存在海外，而一年之前這個比例是21%。名創優品在海外直營市場的庫存周轉天數是173天，而去年同期是135天，此舉主要是主動應對潛在的關稅風險，和海外直營店的開店加速而提前備貨。

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