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「川普2.0」影響區域供應鏈重組　學者建議台商在大陸投資需要修正　

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
政治大學經濟系教授林祖嘉。記者林宸誼／攝影。
政治大學經濟系教授林祖嘉。記者林宸誼／攝影。

「川普2.0」即將來襲，學者認為，美國對其他國家課高關稅，勢必全球貿易戰爭一觸即發，全球貿易量大減，對高度依賴國家貿易的小國，像是台灣會產生重大衝擊。台商在大陸投資需要修正，「區域供應鏈」將重組；兩岸戰爭機率不大，但兩岸經濟也很難改善。

而大陸為突破美國科技封鎖， 會將科技發展提升至國家戰略層面，集中資源並選定特定戰略與國家安全領域投入發展。

政治大學經濟系教授林祖嘉在「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」上指出，美國現在是WTO成員，目前對各國課約3%，美國總統當選人川普揚言要對所有國家課稅，其他國家勢必會報復，WTO等於實質瓦解，全球貿易戰爭一觸即發。

林祖嘉進一步表示，高關稅勢必造成全球貿易量大減，對高度依賴國家貿易的小國，像是台灣會產生重大衝擊。「區域性經貿組織就會變得更重要，因為還可以有免關稅協定，例如歐盟、CPTPP與RCCEP。反之不在區域性經貿組織內，只能自求多福，尤其台灣的傳產辛苦，台灣還是要盡早加入CPTPP，才能助於台灣的全球化布局。」

對台灣挑戰方面，林祖嘉認為，短期來說，國際通膨持續，物價、房價、股價同時大漲，只有薪資不漲；長期挑戰方面，中國+1，台灣+1會持續，例如特斯拉CEO馬斯克，要求特斯拉零件廠撤出台灣，台積電赴美投資的速度與規模可能都會擴大。

林祖嘉坦言，台商在大陸投資需要修正，服務業機會擴大；兩岸戰爭機率不大，但兩岸經濟也很難改善。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊指出，大陸為突破美國科技封鎖， 會將科技發展提升至國家戰略層面，集中資源並選定特定戰略與國家安全領域投入發展，也就是發揮「新型舉國體制」。

劉孟俊認為，川普上台後預計對大陸科技領域進行更全面性的制裁，重點包括半導體、量子計算等技術。至於大陸會如何因應，劉孟俊分析，大陸已備妥多項對美反制工具，如關稅報復、限制出口、簽證、制裁美國實體或個人、甚至還有反外國制裁法。

劉孟俊強調，大陸會將科技發展提升至國家戰略層面，集中資源並選定特定戰略與國家安全領域投入發展，也就是發揮「新型舉國體制」，未來「全球供應鏈」將重組為「區域供應鏈」。

「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」，由政治大學國際關係研究中心、 跨界創新治理論壇、中華經濟研究院 、中華投融資促進會、亞非區域發展暨治理學會主辦。

戰爭 經濟發展 美國

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