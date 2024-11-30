國台辦提兩岸旅遊4障礙　陸委會：是陸方不放陸客來

就兩岸觀光爭議，大陸國台辦昨天深夜發文稱民進黨政府有4項障礙，還批陸委會「罔顧事實、倒打一耙」。對此，陸委會30日也以「4點說明」回應，表示陸方說法毫無新意，一味將陸方未開放陸客來台觀光的事實，歸責於為我方，並強調「事實非常明顯，是陸方不放陸客來台」。

陸委會30日表示，針對國台辦11月29日深夜就兩岸觀光旅遊發表的言論，提出4點說明。第一， 陸方的說法毫無新意，一味企圖以似是而非的理由，將陸方未開放陸客來台觀光的事實，歸責於為我方。

第二，目前兩岸觀光旅遊的事實是，對於國人赴陸，我方未加限制，至於旅行社組團赴陸，迄今也持續出團。陸委還說，因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致今年1到9月國人赴中國大陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，國人赴陸是陸人來台的7.2倍，顯示我方自由行及團客持續赴陸觀光，但陸客迄今無法來台，「事實非常明顯，是陸方不放陸客來台」。

第三， 我方無法理解，如果陸方有開放陸客來台觀光旅遊的誠意，為何需要附加條件，而且還不斷增加條件？

陸委會列舉，陸方之前提出在平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復「福建居民」赴台團體旅遊，現在又要求我方取消禁團令、撤除兩岸人員往來交流限制，提及全面恢復兩岸客運直航航點航班，並指責我方發布肇因於陸方「懲獨22條」的橙色旅遊警戒等。

陸委會認為，即使在我方完成不斷疊加的條件之後，陸方也只是「積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」，也就是說完全由陸方決定，在此情況下，很難相信陸方有開放陸客來台觀光的誠意，我方也會疑慮，陸方未來是否會以陸客來台觀光對我進行經濟脅迫。

第四，陸委會重申，政府推動兩岸健康有序交流、歡迎陸客來台觀光，以及推動雙邊對等觀光旅遊的政策沒有改變，應對陸方發布「懲獨22條」，我方維護國人赴陸旅遊安全的前提也不會改變。

陸委會表示，針對陸客來台觀光，我方已做好相關準備，只要陸方開放即可實施。呼籲陸方不要再砌詞掩蓋事實，而應加快加大政策鬆綁，共同為推動兩岸觀光健康有序交流及和平共榮作出努力。

大陸國台辦29日深夜11時許，向媒體發布一則發言人陳斌華「答記者問」，針對台灣旅遊業者向交通部陳情解除禁團令、以及陸委會回應國台辦先前對此事的看法為「顯示並無開放陸客來台觀光的誠意」等等，再度做出回應。

陳斌華點出4項情況，說民進黨當局時至今日仍「無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除『禁團令』，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應，對全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲也不予正面回應，甚至將台灣居民來大陸旅遊警示調升至『橙色』」。