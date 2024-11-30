迎接「川普2.0」業界建議多元布局 看好生成AI和沃爾瑪概念股

美國總統當選人川普揚言，上任後將對各國課高關稅，盼能減少貿易逆差。業界認為，後續恐衝擊全球匯率市場引發金融戰，但生成式AI是世界主流趨勢，將帶動台灣產業受益；而川普上任後因揚言對各國課高關稅，幾乎都會造成通膨，大家得做好通膨持續推升的心理準備，但在美國優先政策下，也看好「沃爾瑪概念股」。

華南金控董事陳子昂在「2025年全球、台灣經濟發展與兩岸互動研討會」上指出，川普上台後，美中貿易戰一定會從半導體擴展到AI。美國為了持續霸權一定會先從硬體開始，未來10年全球會被生成AI改變。

陳子昂認為，美中在AI 領域的人才爭奪戰，大陸會勝出，因為有14億人口，尤其企業研發費用大增，華為、騰訊、阿里巴巴積極投入大語言模型，且開花結果。

陳子昂提到，生成式AI是世界主流趨勢，將帶動台灣產業受益，第一波商機在AI晶片，在晶片設計與先進製造和封裝都有很高的成長率，第二波商機在AI伺服器及零組件供應鏈；單價有相當提升，未來 對產值貢獻顯著。

第三波商機在AI PC及AI手機供應鏈，產值將大幅成長；第四波商機為AI應用軟體；目前市場不大但深具潛力，持續留意 「殺手級應用」。

統一投信副總經理呂忠達表示，證券業認為川普後年才會實施高關稅，上任後會先處理國內的復仇名單、驅除非法移民。「這是種族對立、價值對立，可預見美國整體政經局勢日益動盪情況下，未來金融市場波動增大。」