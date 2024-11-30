陸11月製造業PMI升至50.3% 景氣水平保持穩定擴張

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會30日發布11月中國採購經理指數運行情況，製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點，景氣水平保持穩定擴張。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，11月份，隨著一系列存量政策和增量政策持續協同發力，製造業PMI在景氣區間上行，升至50.3%，擴張步伐有所加快。

生產指數和新訂單指數分別為52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月份以來首次升至擴張區間，表明製造業市場活躍度有所增強。

從行業看，通用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均位於54.0%以上，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、專用設備等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點。在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升至擴張區間，為51.0%。

從企業規模看，大型企業PMI為50.9%，比上月下降0.6個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為50.0%，比上月上升0.6個百分點，位於臨界點；小型企業PMI為49.1%，比上月上升1.6個百分點，低於臨界點。

從重點行業看，高技術製造業和消費品行業PMI分別為51.2%和50.8%，比上月上升1.1和1.3個百分點，景氣度均有回升；裝備製造業PMI為51.3%，與上月持平，相關行業保持穩步擴張；高耗能行業PMI為49.2%，略低於上月0.1個百分點，繼續位於臨界點以下。

生產經營活動預期指數為54.7%，比上月上升0.7個百分點，連續兩個月回升，趙慶河表示，這表明多數製造業企業對未來市場信心有所增強。

從行業看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、汽車、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展預期更為樂觀。

11月份，非製造業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.2個百分點，位於臨界點。

服務業商務活動指數為50.1%，繼續保持在擴張區間。從行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快；受大陸國慶假期效應消退等因素影響，與居民出行消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數不同程度回落。

趙慶河指出，從市場預期看，業務活動預期指數為57.3%，比上月上升1.1個百分點，為近5個月以來高點，其中航空運輸、郵政、貨幣金融服務、保險等行業業務活動預期指數均高於65.0%，相關行業企業對市場發展信心較強。

此外，建築業景氣水平有所回落。受天氣轉冷戶外施工逐漸進入淡季等因素影響，建築業生產活動有所放緩，商務活動指數為49.7%，比上月下降0.7個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為55.6%，比上月上升0.4個百分點，建築業企業對近期行業發展預期總體保持穩定。。