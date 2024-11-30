半夜交鋒陸委會 陸國台辦點名「兩岸旅遊問題」4項癥結

兩岸觀光議題最近因為旅遊業者到交通部觀光署陳情盼解除「禁團令」，受到兩岸官方重視與數次隔空交火，大陸國台辦29日晚間接近午夜時刻，再度回應陸委會的說法，直指民進黨政府有4項障礙，並批陸委會「罔顧事實、倒打一耙」、「無助於兩岸旅遊恢復正常化」。

大陸國台辦29日深夜11時許、將近午夜時，向媒體發布一則發言人陳斌華「答記者問」，陳斌華針對台灣旅遊業者向交通部陳情解除禁團令、以及陸委會回應國台辦先前對此事的看法為「顯示並無開放陸客來台觀光的誠意」等等，再度回擊陸委會。

陳斌華表示，2020年以來，民進黨當局以新冠疫情為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊遊（團客）業務（即「禁團令」）。早在2023年5月，大陸就已宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊業務，今年4月、8月先後對大陸居民赴馬祖金門旅遊和赴島內團隊遊作出安排。

他旋即點出4項情況，批評道，民進黨當局時至今日仍「無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除『禁團令』，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應，對全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲也不予正面回應，甚至將台灣居民來大陸旅遊警示調升至『橙色』」。

陳斌華重申兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局，他還批評陸委會的說法「罔顧事實、倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責，不得人心，無助於兩岸旅遊恢復正常化」。他再次強調，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。

此前在27日國台辦記者會上，本報已經就交通部長陳世凱、陸委會26日接連回應取消禁團令的陳情時認為這並非現在發展台灣觀光的重點，且最大障礙是陸方不放陸客來台，以及陸方目前對大陸居民赴台旅遊的具體規劃等情況，向陳斌華提問。

當時陳斌華回應指，「如果民進黨當局取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，而且還不是你說的是台灣本島，還包括澎湖，我們都會積極的研究，但是前提是民進黨當局要撤除對兩岸交流、兩岸旅遊兩岸交流合作設置的種種障礙」。

陸委會則已於27日透過書面回應上述說法，批評陸方對陸客來台觀光不斷附加條件，之前提出在平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復「福建居民」赴台團體旅遊，現在又要求我方取消禁團令、撤除兩岸人員往來和各領域交流合作限制後，再「研究」開放陸客來台灣及澎湖旅遊，「顯示並無開放陸客來台觀光的誠意」。

公開資料顯示，疫後兩岸民間交流與人員往來雖緩步復甦，但目前大陸方面還沒有恢復團客、自由行旅客到台灣本島、也尚未恢復陸生學位生到台灣就讀；台灣方面則除針對大陸的「禁團令」之外，迄未解除疫情期間對大陸人士來台將近一半事由的邊境管控措施，目前這些入境申請都還未回歸常態化，需經繁瑣的專案申請與審查。