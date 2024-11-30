延長美商品加稅豁免為期僅三個月 陸為關稅戰預作準備

經濟日報／ 記者陳政錄葉文義／綜合報導
陸對美國商品延長加徵關稅豁免期限為三個月，相較此前多次都是延長七個月以上，此次延長期限大幅縮小。（新華社）
陸對美國商品延長加徵關稅豁免期限為三個月，相較此前多次都是延長七個月以上，此次延長期限大幅縮小。（新華社）

大陸國務院關稅稅則委員會昨（29）日公告，自2024年12月1日至2025年2月28日，對包括印刷電路用覆銅板、鎳鎘蓄電池、光通信設備的雷射收發模組等124項產品，繼續不加徵為反制美國301條款措施加徵的關稅。在美中關稅戰一觸即發之際，北京當局此時作上述宣布，受到外界關注。

這次是大陸第16次排除（豁免）延期清單的公告，是針對第14次排除延期清單將於2024年11月30日到期的對應措施。

大陸為關稅戰預作準備 圖／經濟日報提供
大陸為關稅戰預作準備 圖／經濟日報提供

值得關注的是，這次對美國商品延長加徵關稅豁免期限為三個月，相較此前多次都是延長七個月以上，此次延長期限大幅縮小。同時，與另一批涉及95項商品的豁免期限也是在2025年2月28日到期，也就是說，北京當局似乎意料到川普明年1月20日上任後，難以避免的關稅大戰，屆時至少手中還有一些應對措施，為迎面而來的關稅戰預作準備。

川普2017年擔任美國總統時，對大陸進口商品啟動301調查，並數次對大陸產品加徵關稅，打響兩國貿易戰，後隨美國貿易代表署做出恢復部分大陸輸美產品301條款關稅豁免措施等，大陸也根據相關限制期限，滾動式公布對美加徵關稅商品的排除延期清單。

2018年川普政府對大陸商品加徵301關稅後，大陸實施相應反制措施到目前為止，共推出四批對美加徵關稅的反制清單、四輪新增排除清單，以及16次延期排除清單，涉及商品總額約1,500億美元。截至2023年數據，大陸對美加權平均關稅稅率為14.7%，涉及商品總額占2023年大陸自美總進口額的73.3%。

自2018年起，美國依據《1974年貿易法》第301條款，針對價值高達3,700億美元的中國大陸進口產品，分四批課徵7.5%至25%不等懲罰性關稅。拜登政府今年又針對電動車、電池零件、半導體、醫療手套及口罩等，共價值180億美元的大陸進口產品加徵25%至100%不等懲罰性關稅。由於中美兩國進口規模上的差異，大陸未能以同等規模對美關稅政策進行回擊。

川普在競選期間曾揚言將對所有出口至美國的中國商品徵收60%關稅。他最近還在社群媒體貼文稱，將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，對中國商品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅。

美國 關稅

延伸閱讀

川普擬大舉驅逐…義大利也緊盯非法移民 駁逾3千件工作簽證

與馬斯克價值相悖 歐洲記協：川普就職當天起停止在X平台發文

川普從反TikTok到挺TikTok 遊說者與字節跳動有關係

港人看川普重返白宮：盼延續「避風港」計劃

相關新聞

陸延長對美124項產品加徵關稅豁免期限

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，自二○二四年十二月一日至二○二五年二月廿八日，對包括印刷電路用覆銅板、鎳鎘蓄電池、光通信...

陸鋰電池業復甦 迎來轉捩點 市場回暖、儲能需求強勁

大陸鋰電池即將迎來行業景氣拐點。近期磷酸鐵鋰熱度上升，某龍頭企業負責人表示，受益於動力電池消費市場回暖和儲能領域需求強勁...

雷諾在陸招聘 研發電動車

法國汽車製造商雷諾正向大陸學習如何更快地生產電動車。知情人士指出，雷諾已在上海招聘約200人，主要是硬體工程師，是要開發...

馬雲快閃阿里總部 受關注

阿里巴巴創辦人馬雲行蹤向來備受關注，多位大陸網友昨（29）日下午在社交媒體上貼出圖文稱，當天下午在阿里巴巴西溪園區C區偶...

大陸玩具公司泡泡瑪特股價暴漲三倍 為何市場這麼瘋？

大陸知名玩具業者泡泡瑪特，今年在港股股價已飆漲三倍，總市值已超過港幣千億元，是什麼原因讓它這麼受市場歡迎。

擴張版圖踢到鐵板 傳匯豐將退出中國信用卡業務

匯豐銀行在中國推出信用卡業務已8年，但熟知詳情的消息人士透露，匯豐因在當地難以拓展業務和取得獲利，將退出中國的信用卡業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。