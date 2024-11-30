延長美商品加稅豁免為期僅三個月 陸為關稅戰預作準備

大陸國務院關稅稅則委員會昨（29）日公告，自2024年12月1日至2025年2月28日，對包括印刷電路用覆銅板、鎳鎘蓄電池、光通信設備的雷射收發模組等124項產品，繼續不加徵為反制美國301條款措施加徵的關稅。在美中關稅戰一觸即發之際，北京當局此時作上述宣布，受到外界關注。

這次是大陸第16次排除（豁免）延期清單的公告，是針對第14次排除延期清單將於2024年11月30日到期的對應措施。

大陸為關稅戰預作準備 圖／經濟日報提供

值得關注的是，這次對美國商品延長加徵關稅豁免期限為三個月，相較此前多次都是延長七個月以上，此次延長期限大幅縮小。同時，與另一批涉及95項商品的豁免期限也是在2025年2月28日到期，也就是說，北京當局似乎意料到川普明年1月20日上任後，難以避免的關稅大戰，屆時至少手中還有一些應對措施，為迎面而來的關稅戰預作準備。

川普2017年擔任美國總統時，對大陸進口商品啟動301調查，並數次對大陸產品加徵關稅，打響兩國貿易戰，後隨美國貿易代表署做出恢復部分大陸輸美產品301條款關稅豁免措施等，大陸也根據相關限制期限，滾動式公布對美加徵關稅商品的排除延期清單。

2018年川普政府對大陸商品加徵301關稅後，大陸實施相應反制措施到目前為止，共推出四批對美加徵關稅的反制清單、四輪新增排除清單，以及16次延期排除清單，涉及商品總額約1,500億美元。截至2023年數據，大陸對美加權平均關稅稅率為14.7%，涉及商品總額占2023年大陸自美總進口額的73.3%。

自2018年起，美國依據《1974年貿易法》第301條款，針對價值高達3,700億美元的中國大陸進口產品，分四批課徵7.5%至25%不等懲罰性關稅。拜登政府今年又針對電動車、電池零件、半導體、醫療手套及口罩等，共價值180億美元的大陸進口產品加徵25%至100%不等懲罰性關稅。由於中美兩國進口規模上的差異，大陸未能以同等規模對美關稅政策進行回擊。

川普在競選期間曾揚言將對所有出口至美國的中國商品徵收60%關稅。他最近還在社群媒體貼文稱，將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，對中國商品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅。