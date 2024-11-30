馬雲快閃阿里總部 受關注

阿里巴巴創辦人馬雲行蹤向來備受關注，多位大陸網友昨（29）日下午在社交媒體上貼出圖文稱，當天下午在阿里巴巴西溪園區C區偶遇馬雲。今年3月馬雲露面後曾有重大變革，此次「快閃」阿里杭州總部，再度引發外界諸多猜想。

對照上一次馬雲露臉，是今年3月27日，隔日阿里就宣布「成立24年來最重要的一次變革」，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係，啟動「1+6+N」的組織架構調整；以及張勇宣布卸任，由蔡崇信及吳泳銘分別接任集團董事會主席及CEO。

證券時報報導，在網友發布的照片中，馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。馬雲是在阿里巴巴杭州全球總部新園區內，購買咖啡時遇到阿里員工後被認出並圍住，隨後他開心地與大家合照。

這是馬雲第一次出現在新園區。今年的5月20日，也是第20個「阿里日」，阿里巴巴杭州全球總部新園區（西溪園區C區）啟用。

今年9月10日是阿里巴巴成立25周年。當天，馬雲在阿里巴巴內網發帖稱，阿里相信市場的力量和創新的價值。在這封內部信中，馬雲提到，沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。而且，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康。

馬雲在內部信中提到，立志要做一家能生存102年的公司，尤其是要做一家有理想有作為不僅僅是能賺錢生存的公司。就在11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發布內部郵件，宣布整合國內和海外電商，成立電商事業群，由蔣凡擔任CEO，向吳泳銘彙報。