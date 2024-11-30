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雷諾在陸招聘 研發電動車

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
法國汽車製造商雷諾正向大陸學習如何更快地生產電動車。示意圖。 新華社
法國汽車製造商雷諾正向大陸學習如何更快地生產電動車。示意圖。 新華社

法國汽車製造商雷諾正向大陸學習如何更快地生產電動車。知情人士指出，雷諾已在上海招聘約200人，主要是硬體工程師，是要開發售價不到2萬歐元（新台幣69.8萬元）的電動車Twingo。該公司還計畫招聘軟體工程師。

彭博報導，雷諾首席採購、合作夥伴關係和公共事務官普羅沃斯特（Francois Provost）表示，該公司在大陸學習，把這些知識融入自己在法國的團隊。但他拒絕透露關於該中心的招聘計畫。

在法國，大陸企業擴張勢力是個敏感話題，法國的一些工會正在反對管理層為提高效率而採取舉措，這些措施包括把每周遠程工作的時間限定在2.5天。雷諾在大陸開發新款Twingo車型的決定，受到內部批評，該公司還在印度聘用約3,000名工程師。

雷諾上個月發布全年業績預期，在整個行業中獨樹一幟。斯泰蘭蒂斯（Stellantis NV）、福斯和BMW等同類公司近幾周均發布獲利預警，理由是電動汽車需求放緩、供應商問題以及大陸市場銷量下滑。

普羅沃斯特指出，公司與歐洲供應商合作非常密切，但歐洲供應商往往專注於利潤率更高、附加值更高的零組件，有時會缺少一些基礎零組件。而在大陸，可以找到這些更簡單、高品質的零組件。

售價 法國 電動汽車

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