聽新聞
0:00 / 0:00

陸鋰電池業復甦 迎來轉捩點 市場回暖、儲能需求強勁

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸鋰電池即將迎來行業景氣拐點。示意圖。 （新華社）
大陸鋰電池即將迎來行業景氣拐點。示意圖。 （新華社）

大陸鋰電池即將迎來行業景氣拐點。近期磷酸鐵鋰熱度上升，某龍頭企業負責人表示，受益於動力電池消費市場回暖和儲能領域需求強勁，公司在手訂單充裕，部分高階磷酸鐵鋰產品供應緊張，不僅產能利用率明顯回升，也醞釀漲價，車企利潤勢必將被壓縮。

業內人士指出，大陸鋰電行業整體還處於恢復期，行業同質化競爭仍在持續；從產品技術來看，行業處於第三代向第四代的切換周期，高階的磷酸鐵鋰產品供不應求，漲價預期較強。行業頻頻公告的大訂單、持續回升的產能利用率，印證磷酸鐵鋰市場加速回暖態勢。

大陸鋰電池將迎行業拐點 圖／經濟日報提供
大陸鋰電池將迎行業拐點 圖／經濟日報提供

「公司產品基本實現滿產滿銷。」磷酸鐵鋰龍頭企業湖南裕能日前在接受調研時表示，隨著行業進入傳統旺季，加上以舊換新及地方補貼等支持性政策推動，無論動力電池領域還是儲能領域的需求增長都較為強勁，目前行業景氣度仍在延續。

富臨精工、安達科技、德方納米、龍蟠科技、萬潤新能等龍頭企業產銷狀況也持續好轉。

磷酸鐵鋰市場提前回暖，主要得益於電動汽車以及儲能的強勢拉動。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年前十個月，大陸動力電池累計裝車量405.8吉瓦時（GWh），年增37.6％，其中磷酸鐵鋰電池累計裝車量294.5GWh，占總裝車量72.6%，累計年增46.7%；三元電池累計裝車量111.1GWh，占總裝車量27.3%，累計年增18.3％。

按1GWh電池需要磷酸鐵鋰正極材料2,200噸至2,500噸測算，前十個月磷酸鐵鋰電池的生產，至少需要約65萬噸磷酸鐵鋰正極材料。

從價格來看，磷酸鐵鋰（動力型）均價在經歷前三季的一路下探後，在11月開始站穩。隆眾信息數據顯示，11月初至今，磷酸鐵鋰（動力型）價格為每噸人民幣3.49萬元（新台幣15.7萬元），較10月的每噸人民幣3.45萬元（新台幣15.5萬元）的均價略有上漲。

人民幣 台幣 均價

延伸閱讀

2大叔腹痛難忍！ 醫師手術竟取出矽膠手套、4顆電池

大陸動力鋰電池列車試運

花蓮電動自行車自燃案頻傳 消防局籲勿過度充電

高雄前鎮透天樓房冒煙 消防搶滅發現鋰電池釀禍

相關新聞

陸延長對美124項產品加徵關稅豁免期限

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，自二○二四年十二月一日至二○二五年二月廿八日，對包括印刷電路用覆銅板、鎳鎘蓄電池、光通信...

雷諾在陸招聘 研發電動車

法國汽車製造商雷諾正向大陸學習如何更快地生產電動車。知情人士指出，雷諾已在上海招聘約200人，主要是硬體工程師，是要開發...

陸鋰電池業復甦 迎來轉捩點 市場回暖、儲能需求強勁

大陸鋰電池即將迎來行業景氣拐點。近期磷酸鐵鋰熱度上升，某龍頭企業負責人表示，受益於動力電池消費市場回暖和儲能領域需求強勁...

馬雲快閃阿里總部 受關注

阿里巴巴創辦人馬雲行蹤向來備受關注，多位大陸網友昨（29）日下午在社交媒體上貼出圖文稱，當天下午在阿里巴巴西溪園區C區偶...

大陸玩具公司泡泡瑪特股價暴漲三倍 為何市場這麼瘋？

大陸知名玩具業者泡泡瑪特，今年在港股股價已飆漲三倍，總市值已超過港幣千億元，是什麼原因讓它這麼受市場歡迎。

擴張版圖踢到鐵板 傳匯豐將退出中國信用卡業務

匯豐銀行在中國推出信用卡業務已8年，但熟知詳情的消息人士透露，匯豐因在當地難以拓展業務和取得獲利，將退出中國的信用卡業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。