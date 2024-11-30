陸延長對美124項產品加徵關稅豁免期限

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，自二○二四年十二月一日至二○二五年二月廿八日，對包括印刷電路用覆銅板、鎳鎘蓄電池、光通信設備的雷射收發模組等一二四項產品，繼續不加徵為反制美國三○一條款措施所加徵的關稅。在美中關稅戰一觸即發之際，北京似在累積對抗美國的籌碼而作上述宣布，受各界關注。

這次是大陸第十六次排除延期清單的公告，是針對第十四次排除延期清單將於今天（卅日）到期的對應措施。

值得關注的是，這次對美國商品延長加徵關稅豁免期限為三個月，相較此前多次都是延長七個月以上，此次延長期限卻大幅縮小。同時，另一批涉及九十五項商品的豁免期限也是在二○二五年二月底到期，北京當局似乎意料到川普明年一月廿日上任後，難以避免的關稅大戰，屆時至少還有一些應對的措施，為關稅戰預作準備。

川普二○一七年擔任美國總統時，對大陸進口商品啟動三○一調查，並數次對大陸產品加徵關稅，打響兩國貿易戰，後隨著美國貿易代表署恢復部分大陸輸美產品三○一條款關稅豁免措施等，大陸也根據相關限制期限，滾動式公布對美加徵關稅商品的排除延期清單。

二○一八年川普政府對中國商品加徵三○一關稅後，大陸實施相應的反制措施，目前為止，共推出四批對美加徵關稅的反制清單、四輪新增排除清單，以及十六次延期排除清單，涉及商品總額約一千五百億美元。截至二○二三年數據，大陸對美加權平均關稅稅率為百分之十四點七，涉及商品總額占二○二三年大陸自美總進口額的百分之七十三點三。

自二○一八年起，美國依據「一九七四年貿易法」第三○一條款，針對價值高達三千七百億美元的中國大陸進口產品，分四批課徵百分之七點五至百分之廿五不等的懲罰性關稅。拜登政府今年又針對電動車、電池零件、半導體、醫療手套及口罩等，共價值一百八十億美元的中國進口產品，加徵百分之廿五至百分之百不等的懲罰性關稅。