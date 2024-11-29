擴張版圖踢到鐵板 傳匯豐將退出中國信用卡業務

匯豐銀行在中國推出信用卡業務已8年，但熟知詳情的消息人士透露，匯豐因在當地難以拓展業務和取得獲利，將退出中國的信用卡業務。

路透社引述3名知情消息人士報導，匯豐已停止發行新卡，並逐漸減少向中國大部分客戶提供的服務。

其中2名知情人士表示，匯豐在出售中國信用卡業務失利後，計畫退出中國的信用卡業務。

根據消息人士，這項計畫尚未拍板定案，匯豐仍可能會針對小部分的高端客戶提供信用卡服務。

知情人士透露，未使用匯豐在中國所提供銀行服務的純信用卡客戶，在信用卡到期後可能無法換發新卡。而這類卡友占匯豐信用卡客戶中很大一部份。

匯豐銀行發言人告訴路透社：「作為在中國卓越理財和環球私人銀行（Premier and Global PrivateBanking）業務的一部分，我們將繼續提供聚焦國際旅遊和生活風格特色的信用卡業務。」但未進一步詳細說明。

根據Insight & Info Consulting數據顯示，匯豐在中國推出信用卡業務後，發卡量連續6年成長，在2021年達8億張的高點，之後在2023年降至7億6700萬張。

消息人士說，匯豐在中國的信用卡業務還面臨從未在其他市場遭遇的激烈競爭和監管限制，像是利率定價規則和銀行如何處理違約等。

包括台灣、香港與中國的大中華市場是匯豐最主要的收益來源，但中國卻是匯豐的財富與個人金融業務，在全球唯一沒有獲利的市場。今年上半年財富與個人金融業務部門虧損4600萬美元，去年同期則是9000萬美元。