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美團Q3淨利潤增長逾兩倍 即時配送訂單數71億筆
大陸餐飲外賣巨頭美團，29日發布2024年第 3季財報。受即時配送業務穩定增長影響，淨利潤為人民幣128.6億元（新台幣579億元），年增258%；營收人民幣935.8億元，年增22%；均超出預期。
財報指出，第3季團年交易使用者數、年活躍商戶數、年交易使用者的年均消費頻次均持續增長，並突破歷史新高。即時配送訂單數增至71億筆。
美團董事長王興表示，第3季公司各項業務均實現穩健發展，公司將繼續滿足用戶的需求、助力並扶持商戶的經營、關懷並支持騎手的發展，與生態夥伴們實現共贏。並進一步積極踐行我們的責任和使命，幫大家吃得更好，生活更好。
從財報來看，報告期內，美團核心本地商業持續發揮協同效應，實現穩步發展。該業務分部的收入達人民幣694億元，年增20.2%。
美團提到，即時配送業務繼續穩健增長，訂單量達71億筆，年增14.5%。美團解釋，上季持續提升「拼好飯」運營效率，在選品、補貼策略及流量分配方面協助「拼好飯」商家，幫助 他們聚焦爆品經營。
美團又稱，期內進一步拓展「品牌衛星店」（類似外賣專門店），為商家提供全流程的數字化支持，同時為消費者提供高性價比的產品。
此外，美團閃購用戶數及交易頻次均實現雙位數的按年增長，平台上生鮮和食品相關品類的交易頻次持續增長；非食品類增長更快，主要受惠供給拓展和服務質量提升。
到店酒旅業務也穩健增長，到店酒旅業務訂單量同比增長超過50%，年活躍商戶數也再創新高。
新業務方面，隨著商品零售業務效率改善，新業務季度虧損，進一步收窄79.9%，至人民幣10億元。
美團透露，10月Keeta在沙特阿拉伯首都利雅得上線，長遠公司會將服務和產品帶給全球更多的商家和消費者。
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