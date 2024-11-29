快訊

多位藍營大咖出席！吳伯雄舉辦鑽石婚宴開90桌 宣布將捐4千萬

青龍獎／南韓影帝憔悴現身！劈腿醜聞後首露面 道歉喊「負起父親責任」

聽新聞
0:00 / 0:00

美團Q3淨利潤增長逾兩倍 即時配送訂單數71億筆

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為一架美團無人機在上海世博文化公園內的咖啡店門前起飛派送物品。新華社
圖為一架美團無人機在上海世博文化公園內的咖啡店門前起飛派送物品。新華社

大陸餐飲外賣巨頭美團，29日發布2024年第 3季財報。受即時配送業務穩定增長影響，淨利潤為人民幣128.6億元（新台幣579億元），年增258%；營收人民幣935.8億元，年增22%；均超出預期。

財報指出，第3季團年交易使用者數、年活躍商戶數、年交易使用者的年均消費頻次均持續增長，並突破歷史新高。即時配送訂單數增至71億筆。

美團董事長王興表示，第3季公司各項業務均實現穩健發展，公司將繼續滿足用戶的需求、助力並扶持商戶的經營、關懷並支持騎手的發展，與生態夥伴們實現共贏。並進一步積極踐行我們的責任和使命，幫大家吃得更好，生活更好。

從財報來看，報告期內，美團核心本地商業持續發揮協同效應，實現穩步發展。該業務分部的收入達人民幣694億元，年增20.2%。

美團提到，即時配送業務繼續穩健增長，訂單量達71億筆，年增14.5%。美團解釋，上季持續提升「拼好飯」運營效率，在選品、補貼策略及流量分配方面協助「拼好飯」商家，幫助 他們聚焦爆品經營。

美團又稱，期內進一步拓展「品牌衛星店」（類似外賣專門店），為商家提供全流程的數字化支持，同時為消費者提供高性價比的產品。

此外，美團閃購用戶數及交易頻次均實現雙位數的按年增長，平台上生鮮和食品相關品類的交易頻次持續增長；非食品類增長更快，主要受惠供給拓展和服務質量提升。

到店酒旅業務也穩健增長，到店酒旅業務訂單量同比增長超過50%，年活躍商戶數也再創新高。

新業務方面，隨著商品零售業務效率改善，新業務季度虧損，進一步收窄79.9%，至人民幣10億元。

美團透露，10月Keeta在沙特阿拉伯首都利雅得上線，長遠公司會將服務和產品帶給全球更多的商家和消費者。

人民幣 使用者

延伸閱讀

參謀本部誰領高薪屬誤會 華府老李牛肉麵掌杓者曝光

立委質詢參謀本部神秘薪資問題 國軍傳譯系統部署曝光

恐怖外賣員？食物灑了2外賣員蹲地急搶救 網友驚：噁心

00713股東又增加！定期定額戶數破10萬 專家：年輕存股族要記得複利效果

相關新聞

馬雲「快閃」阿里杭州總部 3月露面後曾有重大變革

阿里巴巴創辦人馬雲，行蹤向來備受關注，多位大陸網友29日下午在社交媒體上發圖文稱，當天下午在阿里巴巴西溪園區C區偶遇馬雲...

美團Q3淨利潤增長逾兩倍 即時配送訂單數71億筆

大陸餐飲外賣巨頭美團，29日發布2024年第 3季財報。受即時配送業務穩定增長影響，淨利潤為人民幣128.6億元（新台幣...

擴張版圖踢到鐵板 傳匯豐將退出中國信用卡業務

匯豐銀行在中國推出信用卡業務已8年，但熟知詳情的消息人士透露，匯豐因在當地難以拓展業務和取得獲利，將退出中國的信用卡業務

華為Mate 70系列被看衰？麒麟晶片影響競爭力 銷量預計300萬支

華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights ...

中抗川普打「供應鏈戰爭」？ 紐時報導被酸「拿錯劇本」

美國媒體紐約時報昨刊出報導，稱中國大陸對抗美國下屆總統川普的新招數，是發起「供應鏈戰爭」，並舉例Skydio無人機在美大...

儘管川普老是哃嚇 中「出人意料」持續購入美大豆

川普重返白宮引發人們對中美貿易摩擦加劇的擔憂。據彭博報導，一些美國貿易商原以為川普上任前美國對華大豆出口將放緩，但中國仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。