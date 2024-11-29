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華為Mate 70系列被看衰？麒麟晶片影響競爭力 銷量預計300萬支

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列搭載麒麟晶片、錯過雙十一等重大購物節日；此外來自榮耀、vivo等競爭對手的威脅等原因，導致Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。

外資投行富瑞發表最新報告指出，Mate 70系列將會賣完，主因是該公司在晶片生產遭遇供應瓶頸，而非需求強勁。

TechInsights報告指出，Mate 70系列搭載的麒麟9010和麒麟9020處理器，在用戶體驗上要遜色於高通與蘋果最新處理器，會影響在高階市場的競爭力。

TechInsights報告還認為，Mate 70系列發布距離Mate 60系列快15個月，這讓Mate 70系列錯過了雙十一等重大購物節日。

此外來自榮耀、vivo以及OPPO等競爭對手的威脅也逐漸加大，他們縮短旗艦系列的發布周期，可能已經吸引到部分潛在使用者換機。另外Pura 70系列也會分流Mate 70系列價格區間內的目標群體。

雖然目前Mate 70系列預售比較強勁，但是TechInsights預測Mate 70系列銷量預計300萬支，不及Mate 60系列表現。

最後，TechInsights還認為，由於華為在搭載HarmonyOS NEXT作業系統，因此短期內可能會減少資源為中國地區以外的使用者，進行作業系統層面的更新優化，再加上地緣政治與半導體方面的供應限制，因此華為在全球市場的增長仍然充滿挑戰不夠明朗。

富瑞的報告指出，目前只能透過第三方拆解測試，來確認華為主打的「40％性能提升」是否屬實，而華為不再強調晶片製程和性能指標，代表在製程節點提升方面面臨挑戰。

報告計算，Mate 60的總出貨量將介於1,200萬至1,300萬支之間，遜於最初預計的1,500萬至1,600萬支。相比去年的Mate 60，Mate 70獲得的消費者熱情要少得多，估計Mate 70生命周期的總銷量有可能低於Mate 60。

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