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陸延長對美加徵關稅商品排除期限 已第十六次

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院關稅稅則委員會發布關於對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單的公告。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）
大陸國務院關稅稅則委員會發布關於對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單的公告。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）

在中美經貿關係緊張之際，大陸國務院關稅稅則委員會29日公告對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單，自2024年12月1日至2025年2月28日，對稀土金屬礦、矽藻土、黃金礦砂等產品，繼續不加徵大陸為反制美301措施所加徵的關稅。

據大陸財政部網站，國務院關稅稅則委員會發布《國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單的公告》。

公告指，對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單將於2024年11月30日到期，因此，大陸國務院關稅稅則委員會依程序決​​定，對相關商品延長排除期限。

大陸國務院關稅稅則委員會稱，「自2024年12月1日至2025年2月28日，對附件所列商品，繼續不加徵我為反制美301措施所加徵的關稅。」

按照附件內容，共包括稀土金屬礦、矽藻土、黃金礦砂、丙二醇等化合物，和鎳合金產品、攝影機、發電機等共124個序號的產品。

川普2017年擔任美國總統時，對大陸進口商品啟動301調查，並數次對大陸產品加徵關稅，打響兩國貿易戰，後隨著美國貿易代表署做出恢復部分大陸輸美產品301條款關稅豁免措施等，大陸也根據相關限制期限，滾動式公布對美加徵關稅商品的排除延期清單。

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