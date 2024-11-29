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陸前10月社會物流總額年增5.7% 稍有回暖
中國物流與採購聯合會29日公布新的物流數據，其中，1到10月，全大陸社會物流總額為人民幣287.8兆元，較去年同期成長5.7%，成長速度比1到9月加快0.1個百分點。報告稱，隨一系列政策措施協同發力，大陸物流多領域、多環節呈現回暖趨勢。
據中國物流與採購聯合會，今年1到10月，全大陸社會物流總額為人民幣287.8兆元，較去年同期成長5.7%，10月單月，社會物流總額年增同樣為5.7%，是6月以來最佳。
中國物流與採購聯合會報告還說，10月大陸工業品物流總額維持平穩成長，裝備製造業物流總額較去年同期成長6.6%，鐵礦石、煤炭等大宗商品進口物流也已改善。
消費方面，1到10月，大陸單位與居民物品物流總額較去年同期成長8%，比1到9月分提高0.4個百分點。
與此同時，今年1到10月，大陸物流業總收入為人民幣11.3兆元，較去年同期成長3.8%。
報告稱，隨年底生產和消費旺季臨近，大陸物流運作可望延續回升好轉的發展趨勢。
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