陸數位經濟活力 滬、渝、京居前3

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問27日發布《2024中國城市數字（數位）經濟發展研究報告》並發布2024數位經濟百強市。其中，上海、重慶、北京位列數位經濟發展活力水平前三位。

中新社報導，賽迪顧問全面考量了2024年中國大陸337個城市的數位產業化、產業數位化、數位經濟發展活力及數據價值化情況，並科學制定評價體系。數位產業化與產業數位化嚴格對應《數位經濟及其核心產業統計分類（2021）》中的界定範圍。 　　

評估結果顯示，北京、上海、廣州、深圳、杭州、蘇州、成都、重慶、南京、武漢成為2024數位經濟百強市中的前十位。包頭、安慶、宜賓、株洲、龍岩、邢台、揭陽七個城市新晉數位經濟百強市。 　　

在城市數位產業化水平方面，北京、上海、深圳、廣州位於第一梯隊，得分超過90分。重慶、濟南等36個城市構成第二梯隊，數位產業化得分超過58分。在城市產業數位化轉型方面，2024年數位經濟百強市產業數字化指標平均得分為45.9，較上年提升5.7分；產業數位化得分十強市平均值為76.8，較上年下降5.9分，顯示領先城市優勢正逐漸被打破。

數位經濟發展活力包含產業活力、創新活力、人才活力三方面。2024數位經濟百強市數位經濟發展活力平均分達到40.6，較上年提升5.5分。上海、重慶、北京三市得分高於75，位列數位經濟發展活力三甲。

2023年，數位經濟發展活力得分十強市平均研發投入強度高達4.06%，遠高於大陸全國的2.65%，為十強城市的科技成果產出奠定了堅實基礎。

上海 北京 經濟發展

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