浙江將設大宗商品資源配置樞紐

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據大陸浙江省政府新聞發布會消息，浙江獲批建設大陸首個大宗商品資源配置樞紐。該省將持續提升制度型開放水平，力爭到2030年，初步建成功能完備的大宗商品儲運、加工、海事服務基地和貿易、交易中心，打造具區域競爭力和國際影響力的大宗商品資源配置樞紐。

中新社報導，根據《中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》，浙江將圍繞油氣全產業鏈進一步深化改革，支持以加工貿易方式開展生物燃料油混兌調和與出口業務，創新開展綠色甲醇、液氫、液氨等新型船舶燃料加注。

同時，浙江將把油氣全產業鏈建設經驗進一步拓展至鐵礦石、有色金屬、糧食、優質蛋白等大宗商品，打造國際大宗商品儲運基地、加工基地、海事服務基地，以及貿易中心和交易中心。

比如，浙江將在鐵礦石領域延伸發展鐵礦石中下游加工產業，建設輻射亞太地區的國際混配礦分銷中心，將在糧食領域支持舟山建設現貨大豆保稅交易庫，開展大豆進口現貨實物交收試點。

此外，在制度開放方面，浙江將創新大宗商品保稅監管模式，鼓勵符合條件的大宗商品領域重點企業在境內首發上市，鼓勵相關企業依法合規赴境外上市、融資。

成功 競爭力 綠色

延伸閱讀

加拿大推油氣碳排限制 環境部長警告企業勿隱匿數據

完整的賓士性能魅力 浙江紹興Mercedes-AMG與G-Class體驗中心值得一訪

陸大學生花光學費旅遊...隨身帶死蟑螂、保險套 敲詐63間酒店終落網

浪貓爬上百萬豪車引擎蓋！車主完全沒不爽 反而霸氣邀牠進車直接帶回家

相關新聞

小摩推演：川普加徵60%關稅…人民幣估貶15%

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）估計，若美國總統當選人川普對中國大陸商品加徵60%的關稅，將導致人民...

華為新品齊發「三線作戰」 Mate70新機挑戰蘋果iPhone 16

華為近日推出Mate70系列手機、Mate X6折疊手機，新款智界S7，以及發表人民幣百萬級、被媒體譽為「中國勞斯萊斯」...

陸報告：2025低空經濟規模達人民幣1.5兆

中國低空經濟聯盟近日發布趨勢報告指出，大陸主要大城市空中交通網絡、與地面飛行服務等基礎設施基本建成約需兩至三年時間。此外...

浙江將設大宗商品資源配置樞紐

據大陸浙江省政府新聞發布會消息，浙江獲批建設大陸首個大宗商品資源配置樞紐。該省將持續提升制度型開放水平，力爭到2030年...

陸數位經濟活力 滬、渝、京居前3

中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問27日發布《2024中國城市數字（數位）經濟發展研究報告》並發布2024數位經濟百...

陸前10月手機出貨量增8.9%

中國信息通信研究院27日發布的數據顯示，今年前10個月，中國大陸市場手機出貨量2.5億部，同比增長8.9%，其中，5G手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。