陸前10月手機出貨量增8.9%

中國信息通信研究院27日發布的數據顯示，今年前10個月，中國大陸市場手機出貨量2.5億部，同比增長8.9%，其中，5G手機2.14億部，同比增長13.6%，占同期手機出貨量的85.5%。

中新社報導，10月，大陸市場手機出貨量2967.4萬部，同比增長1.8%，其中，5G手機2672.2萬部，同比增長1.1%，占同期手機出貨量的90.1%。

大陸國產品牌手機出貨量大幅增長。1-10月，大陸國產品牌手機出貨量2.11億部，同比增長16.7%，占同期手機出貨量的84.6%；上市新機型331款，同比下降7.0%，占同期手機上市新機型數量的93.8%。

10月，大陸國產品牌手機出貨量2345.8萬部，同比增30.2%，占同期手機出貨量79.1%；上市新機型37款，同比下降24.5%，占同期手機上市新機型數量的100%。

今年來，大陸手機廠商紛紛推出AI（人工智慧）手機，有望加速用戶換機周期。本周，OPPO發布的Reno13系列搭載了一鍵問屏、智慧便簽、AI識圖幫寫等AI功能，華為發布的Mate70系列推出了AI運動軌跡、AI主角時刻等九大功能。上月，vivo發布的X200系列則支持AI拍攝體驗、小V寫作等功能。

IDC（國際數據公司）預計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達1.7億部，占智慧手機整體出貨量的15%。大陸市場AI手機份額也將迅速增長，到2027年占比將超過50%。